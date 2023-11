Tim Debrouwer (SCT Menen): “Al doende leert men”

Na de hoopgevende 3-1-zege vorige week aan huis tegen Boezinge B, moest SCT Menen vorige speeldag met 4-1 de duimen leggen op het veld van de nummer drie VK Poelkapelle-Langemark. Zondag speelt Sporting gastheer voor buur SV Wevelgem City B. “Een derde zege moet kunnen”, hoopt T1 Tim Debrouwer.

Resultaten zeggen niet alles. Maar bij SCT Menen spreken ze wel boekdelen. Sporting stond 22 keer met succes aan het kanon. Aanvallend doet Menen het evengoed als Koksijde Oostduinkerke en Vlamertinge. Ploegen die zich bij de top zes nestelen. Anderzijds, de Menense defensie slikte al 25 tegendoelpunten. “Het gevolg van onze jeugdige leeftijd”, maakt Tim Debrouwer er geen drama van.

Tijd nodig

“We hebben een jonge ploeg en jonge spelers maken fouten. De meeste van mijn jongens zitten in een leerproces waar ze sterker gaan uitkomen. Ik weet dat we vooraf hoopten op een plaats in de linkerkolom. Momenteel moeten we met minder tevreden zijn. Maar er rest ons nog twee derde van de competitie te gaan. Op training zie ik veel goede wil en enthousiasme. De jongens hebben in deze competitie al stappen gezet. Gun ons de nodige tijd, ik ben er zeker van dat het goed komt”, aldus de T1.

Zondag moet Menen het op eigen veld opnemen tegen SV Wevelgem City, de nummer acht op de ranglijst. Tevens de ex-ploeg van Tim Debrouwer. “Ik was als jeugdtrainer met veel plezier aan de slag bij Wevelgem”, reageert de Menense T1. “Bij Menen heb ik voor mezelf de lat hoger kunnen leggen. Uiteraard zou ik zondag graag voor de derde keer winnen. Niet omdat de tegenstander mijn ex-ploeg is, maar om mijn jongens een hart onder de riem te steken.”

“Wees er maar zeker van dat we meer inhoud hebben dan onze rangschikking laat vermoeden. Tegen de nummer twee WS Lauwe moesten we altijd winnen en ook leider Dadizele had bij ons niet veel overschot. Als we de fouten kunnen minimaliseren, staan ons nog mooie dagen te wachten. Er steekt muziek in mijn ploeg, ik heb er vertrouwen in. Het klopt dat we ervaring missen, maar al doende leert men. Zolang er hard wordt gewerkt op training en de sfeer uitstekend is, kan ik niet ontevreden zijn”, besluit coach Tim Debrouwer resoluut. (AV)

Zondag 12 november om 14.30 uur: SCT Menen – SV Wevelgem City B.