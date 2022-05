SV Moorsele B mag zich opmaken voor verblijf in derde provinciale: “Dit is de kers op de taart”

SV Moorsele zat met twee ploegen in de eindronde. De A-ploeg kon geen vuist maken tegen een sterk Moen, zat duidelijk op het tandvlees. De B-ploeg daarentegen legde vorige week met de 4-0 zege tegen Voormezele de basis van de promotie naar derde provinciale. De 2-1-nederlaag in de terugmatch was nog enkel een voetnoot.

Trainer Emmerson Samyn mag een hoge borst opzetten. Zijn jongens gingen in de reguliere competitie nooit uit de top drie en hadden op het einde nog voldoende jus in de benen om het ticket voor derde provinciale binnen te halen. “De kers op de taart”, lacht kapitein Jens Goverde. “Toen we dit seizoen van start gingen wisten we niet precies hoe hoog we de lat mochten leggen, maar we draaiden altijd mee bovenaan. Alleen kampioen Ledegem was een maatje te groot. Met 64 op 90 en meer dan 100 gescoorde doelpunten, tevens de beste aanval van de reeks, mogen we fier zijn op het afgelegde parcours. Naarmate de competitie vorderde, nam ook de ambitie voor promotie naar derde ook toe.”

In derde provinciale zal ons technisch verzorgd voetbal beter tot zijn recht komen

Schitterende sfeer

De B-ploeg verkleint de kloof met de A-ploeg en dat is een goede zaak voor de Moorseelse jongeren die de sprong willen wagen naar de eerste ploeg. “Dat is uiteindelijk de uitdaging”, beweert Jens Goverde. “Binnen onze B-ploeg heerst een schitterende sfeer. We zijn een bende kameraden. Maar de meeste jongens willen uiteindelijk de sprong maken naar de A-ploeg. In derde provinciale zullen er ook meer derby’s op het programma staan. Wedstrijden tegen SV Kortrijk, Aalbeke, Heule en Marke klinken als muziek in onze oren. Ook ons technisch verzorgd voetbal zal er wellicht beter tot zijn recht komen. In vierde provinciale D moesten we vaak optornen tegen ploegen die vooral duelkracht hoog in het vaandel voerden. Derde provinciale wordt voor ons een nieuwe uitdaging. Wees er maar zeker van dat we er het beste zullen van maken”, besluit Jens Goverde. (AV)