Stijn Camelbeke (Rekkem Sport) wil het burenduel tegen Menen winnen: “Mijn laatste wedstrijd als T1”

Zondag staat het burenduel Rekkem Sport SCT Menen op het voetbalmenu. Het wordt de laatste wedstrijd van Stijn Camelbeke als T1. Camelbeke heeft bij Rekkem veel verdiensten. Voor zijn laatste match op de bank vraagt hij de spelers om een extra tandje bij te steken.

Stijn Camelbeke achtte het niet nodig om bij Rekkem Sport de schijnwerpers op zich te krijgen. “Doe wel en zie niet om”, was en is nog steeds zijn levensspreuk. De vorige maanden was hij binnen de groen-witte club druk in de weer om de handen uit de mouwen te steken waar nodig. Om wat meer tijd vrij te maken voor vriendin Veronique en zoontje Maurits, zet Stijn op sportief vlak een stap opzij, maar hij blijft wel actief binnen Rekkem Sport. “Ik heb hectische maanden achter de rug, en heb in die tijd veel hooi op mijn vork genomen”, zucht de 43-jarige Stijn Camelbeke. “Zoals overal hebben we bij Rekkem Sport geen overschot aan vrijwilligers. Het vele werk valt gewoonlijk op dezelfde schouders. Maar ik wil niet aan de klaagmuur staan, want ik heb het altijd met veel goesting gedaan. En voor alle duidelijkheid, ik zal het blijven doen, en neem geen afscheid van Rekkem Sport. Met Lenz Leclercq heb ik een goede opvolger gevonden. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen. Hopelijk gaan ook de spelers mee in zijn en ons verhaal.”

Nog niet uitgeblust

Stijn Camelbeke heeft veel verdiensten bij Rekkem Sport. “Met dank ook aan mijn vriendin Veronique, die mij altijd steunde, en niet altijd de nodige aandacht kreeg die ze verdiende. Door niet meer de trainingen te moeten leiden, zal ik meer tijd voor haar kunnen vrijmaken. Hoe de spelers mij zondag kunnen gelukkig maken? Uit respect voor mij zou ik een overwinning wel kunnen smaken. Ik weet dat het tegen Menen niet simpel wordt, maar met de juiste mentaliteit en de nodige inzet, kunnen we de beste ploeg aan. Na de wedstrijd tegen Menen zet ik een stap opzij, maar blijf Rekkem Sport trouw. Volgend seizoen willen we zelfs op sportief vlak de lat hoger leggen”, is Stijn Camelbeke nog lang niet uitgeblust.

Jonge spits

Na twee overwinningen op rij leven ze bij Menen rustig naar de derby toe. Nadat de jongens van Tim Debrouwer twee weken geleden de scalp namen van SV Wevelgem City, nam Sporting vorige speeldag ook de maat van RW Hollebeke. De enige treffer van de partij werd gescoord door de jonge Mathias Maka-Nuytens. “Het is mijn tweede doelpunt bij de grote jongens”, lacht de 16-jarige Mathias Maka-Nuytens. “De competitie ben ik begonnen bij de U17. Op de zesde speeldag, aan huis tegen Poperinge, kreeg ik mijn kans bij de eerste ploeg, en ik ben er sindsdien niet meer uitgegaan. Dat het verschil allicht bijzonder groot was tussen de jeugdreeksen en vierde provinciale? Omdat ik als spits in de vuurlijn sta, moet ik vaak in duel met meer ervaren en robuustere verdedigers. Maar ik ben niet bang om mijn voet te zetten. De laatste weken zijn we goed bezig. We zijn opgeschoven naar de elfde plaats in de stand, en krijgen stilaan maar zeker aansluiting met de linkse kolom. Zondag op Rekkem moeten we doorgaan op dit elan. Het zou mooi zijn mochten we voor de winterstop nog enkele plaatsen kunnen stijgen.”

Dromen en realiteit

Met zijn zestien jaar is Mathias Maka-Nuytens bij Sporting de jongste van de Menense klas. “Of ik hogere ambities koester?”, herhaalt de Menense spits de vraag. “Zoals iedereen wil ik op termijn zo hoog mogelijk spelen. Maar dat is momenteel nog niet aan de orde. Bij Menen kan ik nog heel wat stappen zetten. Ten slotte heb ik nog alle tijd. Het is niet omdat ik vorige speeldag het winnende doelpunt scoorde, dat ik nu moet beginnen dromen. Alles op zijn tijd.”

Naast SCT Menen is Mathias Maka-Nuytens vooral supporter van Zulte Waregem. “Dat Zulte Waregem zich vorig seizoen niet kon handhaven in eerste klasse, was een serieuze domper. Maar het verblijf in het vagevuur van de Challenger Pro League zal slechts van korte duur zijn. Wees er maar zeker van dat kapitein Jelle Vossen en zijn maats volgend seizoen weer in de hoogste nationale reeks zullen meedraaien”, besluit Mathias Maka-Nuytens. (AVW)

Zondag 3 december om 14.30 uur: Rekkem Sport SCT Menen.