Steven Meeuw is bij KSK Vlamertinge B trainer van zijn eigen zoon Rune: “Soms strenger voor hem dan voor anderen”

Steven Meeuw (48) en zijn zoon Rune (18) zijn dit seizoen samen aan de slag bij de B-ploeg van KSK Vlamertinge. De ene als trainer, de andere als basisspeler. Maar volgend seizoen scheiden hun wegen: vader Steven beëindigt zijn trainerscarrière, terwijl Rune andere voetbaloorden opzoekt.

Coach Steven Meeuw (48) is er niet in geslaagd om vorig weekend de volle buit weg te kapen op het veld van FC Houthem. Na een bewogen wedstrijd met niet minder dan zes gele kaarten en een rode kaart voor een thuisspeler verloren de rood-witten met 3-1. Niettemin mag de Elverdingenaar één wedstrijd voor het afsluiten van de heenronde terugblikken op een succesvol eerste luik van het seizoen. Een vierde plaats is een resultaat dat weinigen enkele jaren geleden durfden te voorspellen voor het B-team van KSK Vlamertinge.

Geen kneusje meer

“Er is inderdaad heel wat veranderd in de drie jaar dat ik hier aan de slag ben”, stelt Steven Meeuw. “Twee seizoenen geleden eindigde mijn piepjonge ploeg nog laatste, maar vandaag durf ik stellen dat niemand ons nog bekijkt als het kneusje van de reeks. We raken hoe langer, hoe beter op elkaar inegespeeld en er kwam ook heel wat kwaliteit bij. Enkele jongens trekken het niveau van de ploeg serieus omhoog en ik merk ook veel meer karakter bij mijn spelers. Er steekt nu duidelijk een winnaarsmentaliteit in de groep. Door een goede mix tussen ervaren spelers en ambitieuze jonge gasten vormen ze een evenwichtig elftal.”

“Misschien is het geen slechte zaak dat Rune eens door een andere trainer onder handen genomen wordt” – Steven Meeuw

“Onze start was nochtans niet echt veelbelovend. Ik dacht er toen even aan om de handdoek in de ring te gooien. Na het zware verlies op eigen veld tegen SV Wevelgem City B hebben we de koppen bij elkaar gestoken en alles op een rijtje gezet. Dat was het keerpunt en sindsdien ben ik best tevreden over de prestaties van mijn spelers. Zo goed als iedereen is aanwezig op de trainingen en de sfeer in de groep is optimaal. Dat laatste vind ik als trainer heel belangrijk. Ik overstelp mijn jongens niet met tactische richtlijnen en onderrichtingen, want dat is mijn stijl niet. Ik ben meer een bezielende coach, die er alles aan doet om van zijn ploeg een hechte en samenhangende groep te maken.”

Laatste seizoen

Steven Meeuw zet na dit seizoen hoe dan ook een punt achter zijn carrière als voetbaltrainer. Zijn beslissing staat vast en betekent wellicht het einde van zijn engagement in de voetballerij. “Op mijn leeftijd is het tijd om in mijn vrije tijd iets te doen dat niets met voetbal te maken heeft. Ik weet dat er thuis iemand rondloopt die heel blij is met mijn beslissing. Drie jaar dezelfde ploeg coachen, vind ik trouwens meer dan voldoende. Ik heb heel wat energie gestoken in mijn engagement en nu is het tijd voor iets anders.”

Rune Meeuw (18) zal bijgevolg niet langer gecoacht worden door zijn vader. “Misschien is het geen slechte zaak dat hij eens door een andere trainer onder handen genomen wordt”, lacht Steven. “Ik vond het leuk om mijn zoon enkele jaren te begeleiden, maar hij heeft nooit een voorkeursbehandeling genoten. Misschien was ik zelfs strenger voor hem dan voor de andere spelers. Hij studeert in Gent en moet Daardoor af en toe een training missen, maar hij heeft wel iets in zijn mars en moet geduldig verder werken en progressie maken.”

Transfer

“In het begin was het toch wat aanpassen, maar ik vond het leerrijk om gecoacht te worden door mijn vader”, pikt Rune in. “Thuis praten we vaak over voetbal en dat vind ik een goeie zaak. Als jonge voetballer is het belangrijk dat je openstaat voor feedback en tips. Ik deelde niet altijd zijn mening, maar ik heb veel geleerd van mijn vader. Hij adviseerde me om rustiger te zijn op het veld en voetballende oplossingen te zoeken. Hij gaf me ook goede raad omtrent de manier waarop ik best communiceer met mijn ploegmaten.”

Rune Meeuw zet na dit seizoen geen punt achter zijn voetbalcarrière, maar hij zoekt wel andere voetbaloorden op. “Ik heb getekend bij SK Elverdinge in derde provinciale. Ik voel dat een overgang naar de A-ploeg van KSK Vlamertinge momenteel te hoog gegrepen is. Ik verlang wel om in een hogere reeks te spelen en daarom heb ik ervoor gekozen om in mijn woonplaats te gaan voetballen. Ik hou niets dan goede herinneringen over aan mijn tijd bij KSK Vlamertinge. Dat we vorig seizoen maar nipt de eindronde misten in het eerste seizoen dat ik mijn vader als trainer had, zal ik niet snel vergeten”, besluit Rune Meeuw.