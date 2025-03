SK Wenduine (4D) kampioen na 0-2 zege op het veld van rechtstreeks concurrent KFC Damme

SK Wenduine is kampioen en dat mocht gevierd worden. Op het veld van KFC Damme pakte de leider de driepunter die zekerheid gaf over de tiel.

Het scenario kon niet mooier geschreven zijn. In vierde provinciale D, dat maar 13 ploegen telt en dus 24 te spelen wedstrijden, was er op de 21ste speeldag het treffen tussen KFC Damme en SK Wenduine. De thuisploeg was nog het enige team dat SK Wenduine iet of wat kon bedreigen, maar bij een zege werd de kloof tien punten met nog negen te verdienen. En zo geschiedde.

Het duurde wel een uur voor Wenduine de ban kon breken, Dieter Maenhout scoorde en de later zou de pas ingevallen Quintin Lambert de zege helemaal veilig stellen. Het werd overigens een felle wedstrijd, met in totaal acht gele kaarten. Maar SK Wenduine kon alvast een feestje bouwen.

Beste aanval én beste verdediging

De titel is dan ook over verdiende. Wenduine verloor dit seizoen nog niet, won 18 wedstrijden en speelde drie keer gelijk. Met 74 gescoorde doelpunten en slechts 15 geïncasseerde goals is het team van coach Gino Moyaert met voorsprong aanvallend en verdedigend primus in de reeks. SK Wenduine speelt volgend seizoen dus opnieuw in derde provinciale.