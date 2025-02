Senne Helewaut is vaste waarde bij KFC Damme (4D): “Natuurlijk hunkeren we naar promotie”

Tegen rode lantaarn KFC Heist B hadden de titelpretendenten uit Damme weinig overschot. Ze wonnen met 0-2 en maken zich nu, na alweer een week bye te zijn, op voor de korte verplaatsing naar het nooit te onderschatten KSK Steenbrugge.

Het duo Johnny Bleyaert en Koen Thibaut staat erom bekend de jeugd alle kansen te gunnen. Senne Helewaut is de zoon van de voormalige Moerdamse topscorer Frederick. “Afgelopen kampioenschap mocht ik sporadisch proeven van het grote werk, maar nu voel ik me veel zekerder van mezelf. Misschien mag ik mijn persoontje wel als titularis beschouwen, al zal ik niet zweven, hoor. Daarvoor ben ik veel te nuchter. Trouwens, dat zou mijn vader nooit aanvaarden. In feite is dat een apart gevoel: op het einde van zijn carrière kreeg pa training van de twee coaches die ook nu aan het werk zijn bij ons. Natuurlijk hunkeren we allemaal naar promotie, al beseffen we hoe moeilijk het zal worden. Telkens weer moeten we ons tot het uiterste inspannen. Kijk maar eens naar de resultaten na Nieuwjaar: een puntendeling tegen Cercle Beernem B en daarna nipte winst tegen de kustformaties Fusion Oostende en Heist B.”

Talentrijk Wenduine

“Aan de titel denken we niet. Ik vind het al een heel stevige prestatie dat we op één punt blijven hangen van dat enorm talentrijk Wenduine, ook al hebben wij een match meer op de teller. Nummer drie Lissewege volgt op negen punten van ons. Ik veronderstel dat de nacompetitie ons nog moeilijk kan ontsnappen, al weet je nooit. En hoe we vorig seizoen in de eindronde werden afgetroefd door een B-ploeg die kleppers uit hun A-elftal opstelden weten we ook nog. Na de opdracht in Steenbrugge komt Blankenberge B op bezoek, ook een zware dobber. Daarna trekken we naar de verrassend sterke nieuwkomer Jabbeke B om uiteindelijk op 16 maart Wenduine rechtstreeks in de ogen te kijken. Misschien komt ons voetbal beter tot zijn recht tegen topploegen. In Heist konden we slechts afstand nemen na de rust.” (JPV)

Zondag 16 februari om 15 uur: KSK Steenbrugge – KFC Damme