Samuel Nkala Djapong is nieuw bij SCT Menen (4D)

SCT Menen moest na een propagandamatch tegen WS Lauwe B met 3-4 de duimen leggen. De talrijke opgekomen toeschouwers zagen een spannende match met uiteindelijk White Star als winnaar. “We verdienden het niet te verliezen. Maar we zijn op de goede weg, willen Kruiseke zondag het gelag laten betalen”, maakt Samuel Nkala Djapong een vuist.

SCT Menen-WS Lauwe B werd nog eens een ouderwetse derby met twee ploegen die er voluit voor gingen. De toeschouwers kregen met zeven goals waar voor hun geld. Uiteindelijk, dankzij opnieuw de drie goals van Arne Allijns, ging White Star met de drie punten lopen. Bij Menen was het vooral Samuel Nkala Djapong die zich met twee doelpunten in de kijker speelde. “Jammer dat we in de slotminuut alsnog een treffer slikten”, sakkert de 23-jarige inwoner van Dikkebus. “Uiteraard waren we ontgoocheld. Maar we speelden een goede match, zijn duidelijk aan het groeien. Als we op die manier verder doen, wacht ons nog mooie tijden.”

Racisme

Samuel Nkala Djapong, van Kameroense origine, kreeg zijn opvoeding mee van Belgische adoptieouders. “Ik heb het hier getroffen”, zegt de immer lachende Samuel. “Als je het wil maken krijg je in hier veel kansen. Of ik nog contact heb met mijn geboorteland? Enkele jaren geleden ben ik er eens twee weken op vakantie geweest. De mooiste tijd van mijn leven. Het was goed nog eens kennis te maken met de cultuur van het land waar ooit mijn wieg stond. Of ik hier geen last heb van racisme? Het gebeurt wel eens dat iemand een opmerking maakt. Bij SCT Menen heb ik het wel getroffen op dat vlak. We hebben een toffe bende en hier krijg ik ook geen racistische opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd”, klinkt het.

Met de fiets

Voetballen deed Samuel Nkala Djapong aanvankelijk bij Ieper, later bij Torhout KM. Dit seizoen is hij nieuw bij Menen. “Een auto is voorlopig niet aan mij besteed”, lacht Samuel Nkala Djapong. “Voor een aankoop staat er voorlopig nog niet genoeg op mijn spaarrekening. Hoe ik dan in Menen geraak? Met de fiets rij ik tot in Ieper. Daar neem ik de trein tot in Menen. Ik doe er iets langer over dan met de wagen, maar ik zie er niet tegenop.” (FV)