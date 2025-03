Sam vond voetbalvreugde bij leider KSK Wenduine (4D)

Bij KSK Wenduine werd vorig weekend feest gevierd. Dichtste belager KFC Damme ging onderuit tegen SV Jabbeke B, terwijl de leider zelf VVC Beernem B het nakijken gaf. Conclusie van dit alles: als de kustformatie op zondag 16 maart wint in Damme dan is de kampioenstitel binnen.

Coach Gino Moyaert pakte uit met een tactische surprise en dropte zijn flankaanvaller Sam Naeyaert niet bij het startelftal. Daar toonde de betrokkene begrip voor. “Tot op heden mocht ik altijd aan de wedstrijden beginnen. Bij Wenduine krijg ik voluit mijn kans. Ik kreeg trouwens na 55 minuten een invalbeurt en gaf het beste van mezelf, zoals ik altijd doe. In het vuur van de strijd ben ik soms boos op mijn ploegmaats, die mij toeroepen dat ik moet bewegen. Tja, mijn fysiek is oké, maar ik kan niet blijven lopen hé. Achteraf lachen we daarmee. Trouwens, na de overwinning tegen Beernem B ging ik ook uit de bol. Je zou voor minder. Onze coach zal ons wel met de voetjes op de grond houden.”

De Ruiter Roeselare

“Toen ik zeven jaar was, speelde ik minivoetbal bij Montreal Sport. Later volgde het veldvoetbal in Wingene. Gedurende vier jaar moest ik het spelletje voor bekeken houden omdat ik het slachtoffer werd van astma-aanvallen. Toen ik 16 werd, probeerde ik te hervatten bij Dosko Sint-Kruis. Het lukte. Twee kampioenschappen later stevende ik naar Daring Brugge. In de reeks beloften blonk ik uit, maar mijn doorbraak naar het eerste elftal bleef uit. De toenmalige T2 vertrok naar De Ruiter Roeselare en nam me mee. Eén seizoen later keerde ik terug naar het Tempelhof. Daar kon ik de hoofdcoach nog steeds niet bekoren. Weinig vrienden begrepen waarom ik naar Wenduine verhuisde. De uitleg is simpel: hier krijg ik voluit speelgelegenheid, daar verandert een weekje starten in de dug-out niets aan.”

“Natuurlijk heb ik mijn contract verlengd. Soms kom ik met de bus: dat heb ik ervoor over. Ik wil bewijzen ook in derde provinciale mijn mannetje te staan. Ik twijfel niet meer aan de promotie”, besluit Sam. (JPV)

Zondag 16 maart om 15 uur: KFC Damme – KSK Wenduine.