Sam Vandenborre terug naar KSV De Ruiter (4D): “Onze ambitie? Kampioen spelen zou mooi meegenomen zijn!”

Vorige week werd ook bij KSV De Ruiter hun spelersvoorstelling gehouden. In het tussenseizoen werden negen inkomende transfers gerealiseerd. Het is nu aan hoofdcoach Gregory Werbrouck om een competitieve ploeg samen te stellen die een vaste stek in de frontlinie verovert.

“Voor de vereniging is het een volledig nieuwe start. Eigenlijk is het spijtig dat we het behoud niet konden realiseren, maar daarvoor was de achterstand al te groot toen ik begin januari overnam. Sindsdien hebben we wel getoond dat de spelersgroep iets in zijn mars had. Op die basis ga ik nu ongetwijfeld verder werken en met de negen nieuwkomers erbij moeten we in staat zijn om terug mee te doen voor de prijzen. Kampioen spelen zou natuurlijk heel mooi zijn, maar wie in het voetbalwereldje zit, weet dat je dit niet op bestelling krijgt. Wie de te duchten tegenstanders zullen zijn, is nu moeilijk te zeggen gezien het voor mij een onbekende reeks is, maar feitelijk moeten we niet kijken naar de opponenten. KSV De Ruiter is naar mijn mening heel degelijk versterkt in alle linies waardoor niemand nog zeker is van zijn plaats. Het zal dus echt knokken worden vanaf minuut één in de voorbereiding.”

Sam Vandenborre

Eén van de nieuwkomers zat een maand geleden nog op de bank bij KSV Rumbeke in de Interprovinciale eindronde, namelijk Sam Vandenborre. “Tot mijn zestiende speelde ik bij Club Roeselare. Daarna verhuisde ik achtereenvolgens voor drie jaar naar Rumbeke, daarna haalde Dave Van Moerkerke me naar Ardooie maar evenveel keer kreeg ik naar mijn mening te weinig speelkansen. Vijf jaar geleden volgde hier bij De Ruiter een eerste passage voor een drietal jaar. Toen het niet echt klikte met de toenmalige coach Renzy Callewaert heb ik gekozen voor amusement in het voetbal en speelde bij de gewestelijke reserven van Rumbeke. Dit seizoen mocht ik al terug meetrainen met de A-kern van Rumbeke en speelde zelfs de laatste competitiewedstrijd. Als ploeg moeten we proberen om zoveel mogelijk punten te halen, daarna zien we wel waar het schip strandt”, besluit de 26-jarige ambtenaar uit Rumbeke. (SBR)