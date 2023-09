S. C. T. Menen ontvangt WS Lauwe B voor burenduel (4D): “De match van het jaar”

Zondag is er de ‘kleine derby’ S. C. T. Menen WS Lauwe B. Menen voetbalde vorige speeldag de 2-1-nederlaag op Koksijde Oostduinkerke B met een 5-1 overwinning tegen Reningelst naar de vergeethoek. En WS Lauwe B, waar Arne Allijns ze met de ogen binnen trapt, leeft met twee overwinningen op rij momenteel op een wolk. Afwachten wie zondag ‘ploeg van ’t Stad’ wordt.

S. C. T. Menen mocht vorige speeldag een feestje bouwen, het won met uitgesproken 5-1-cijfers van SK Reningelst. Zondag krijgt Sporting buur WS Lauwe over de vloer, dat met Arne Allijns een echte vrijbuiter in zijn rangen heeft. Het schrikt de Menense 18-jarige Jaro Clique niet af. “Tenslotte heeft hij ook maar twee voeten”, lacht Jaro Clique. “Ik mag dan nog niet veel wedstrijden met de eerste ploeg op mijn teller hebben, ik ben niet zo snel onder de indruk van mijn tegenstanders. Als centrale verdediger ben ik niet bang om met meer ervaren spitsen in de clinch te gaan. Uiteraard moet ik het soms nog afleggen inzake duelkracht, maar dat probeer ik goed te maken met mijn inzicht en technische kwaliteiten. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Waar ik nog moet aan werken? Mijn kopspel is nog vatbaar voor progressie. Maar ondanks mijn 1,73 meter ga ik geen enkel duel uit de weg.”

Jaro Clique versleet zijn eerste voetbalschoenen bij SK Geluwe. “Lang ben ik er niet gebleven”, vertelt de Menense lefgozer. “Menen speelde toen in de nationale reeksen en dat sprak me wel aan. Dat ik op mijn achttiende met de eerste ploeg mag opdraven, ook al is het slechts in vierde provinciale, is voor mij een goede zaak. Op die manier kan ik veel stappen zetten. En de sfeer binnen de ploeg is uitstekend. Ere wie ere toekomt, T1 Tim Debrouwer heeft van de ploeg een hecht geheel gemaakt. Ik ben er zeker van dat we goed op weg zijn voor geen geslaagd seizoen. Waar we willen eindigen? Vooraf werd een plaats in de linkerkolom vooropgezet. Als het van mij afhangt, mogen we zelfs iets hoger mikken.”

SCT Menen maakt zich op voor de wedstrijd van het jaar, en zou die graag met een klinkende zege afsluiten. “Uiteraard is het de bedoeling dat we de drie punten thuis houden”, maakt Jaro Clique een vuist. “Vorige week, na de 5-1-zege tegen Reningelst, was de ontlading enorm, en werd er na de match een heus feestje gebouwd. Hopelijk kunnen we dat zondag nog eens overdoen.”

Het nieuwe WS Lauwe B ervaart weinig aanpassingsproblemen. Op de eerste speeldag werd op Passendale met vooroorlogse 0-17-cijfers gewonnen. Het was duidelijk geen toeval, want ook vorig weekend werd buur SV Wevelgem City B met forfaitcijfers huiswaarts gestuurd. Zondag maakt White Star B de korte verplaatsing naar Menen. De Menense doelman is bij deze gewaarschuwd.

Regelrechte derby

Arne Allijns was in twee wedstrijden goed voor acht doelpunten. De Lauwse spits voelt zich blijkbaar in zijn nopjes in de speeltuin van vierde provinciale. Op Passendale vond hij vijf maal de weg naar de netten, vorige speeldag tegen Wevelgem nam hij de bezoekende doelman driemaal te grazen. “Samen met de ganse ploeg heb ik mijn start niet gemist”, lacht de 22-jarige Lauwenaar. “Passendale werd een fluitje van een eurocent, maar tegen Wevelgem kregen we het dan toch iets moeilijker. Wat de wedstrijd van zondag op Menen betreft, dat wordt nog eens een regelrechte derby. We kijken er met vertrouwen naar uit. Menen won zonet met 5-1 van Reningelst, en zal ongetwijfeld willen doorgaan op dat elan. Aan ons om er een stokje voor te steken.”

Overstap naar A-ploeg

“Of ik niet hoop de stap te zetten naar de Lauwse A-ploeg?”, herhaalt Arne Allijns de vraag. “Daar beslis ik niet over. Als de trainers oordelen dat ik klaar ben voor een stap hogerop, zal ik het wel horen. Tot dan wil ik me amuseren en scoren bij de B-ploeg. Van doelpunten krijg je als spits nooit genoeg. Niet voor niets wordt gezegd dat een spits wordt afgerekend op het aantal gescoorde goals. Ook bij de jeugd was scoren nooit een probleem. Vorig seizoen, toen bij de beloften, eindigde ik het seizoen met 25 treffers.”

De naam Allijns klinkt bij de Lauwenaren niet onbekend in de oren. “Mijn pa Steven heeft als voetballer eveneens een verleden bij White Star. Mijn oom Jozef, ex-voorzitter van KV Kortrijk, maar fervente supporter van WS Lauwe, hoef ik allicht niet voor te stellen. Bij de familie Allijns is voetbal de voertaal”, besluit Arne Allijns. (AVW)