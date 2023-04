RW Hollebeke (4D) stelt Andy Van Exem aan als nieuwe hoofdtrainer

Volgend seizoen is Andy Van Exem de nieuwe hoofdtrainer van RW Hollebeke. Hij volgt Vincent Allaeys op, die dan aan de slag gaat bij de jeugd van KVK Westhoek.

“Na een sabbatjaar en acht jaar trainerschap – waaronder vier jaar eerste ploeg – bij Lo Reninge wil Andy opnieuw de touwtjes in handen nemen bij een eerste ploeg/beloftenploeg”, zegt Kris Titeca, sportief verantwoordelijke van RW Hollebeke. “Andy kent ook ons huis want hij is ook een ex-RW-speler.”

RW Hollebeke speelt dit seizoen nog twee wedstrijden tegen SK Reningelst en GS Voormezele. Het bekleedt momenteel de tiende plaats in het klassement.