RW Hollebeke (4D) heeft nieuwe T1 beet: “Zoveel mogelijk voor de voetballende oplossing kiezen”

Volgend seizoen neemt Andy Van Exem de eerste ploeg van RW Hollebeke onder zijn vleugels. Na een sabbatjaar is de 46-jarige Zonnebekenaar gemotiveerd om een mooi verhaal te schrijven met de jonge ploeg.

Andy groeide op in Zillebeke. Na een spelerscarrière bij onder meer Hollebeke, Voormezele en Wervik werd Andy trainer bij het intussen ter ziele gegane FC Wijtschate. “Ik heb er de laatste seizoenen meegemaakt toen we in een opmars zaten. Vervolgens werd ik coach van de reserven van RW Hollebeke”, vertelt Andy. Daarna volgden acht seizoenen JV Lo-Reninge. “Eerst bij de U21 en uiteindelijk ook een viertal jaar de eerste ploeg. Ik heb er een hele mooie tijd beleefd. We speelden voornamelijk in de kustreeks en troffen sterke ploegen. Toch slaagden we er in het eerste seizoen bijna in om ons te kwalificeren voor de eindronde. Dit was een van de vele hoogtepunten, maar ik ben vooral trots dat ik jonge gasten heb kunnen klaarstomen voor het grote werk.”

“Ik ging ook vaak naar de jeugdploegen kijken, maar de verplaatsingen begonnen door te wegen. In onderling overleg stopten we de samenwerking eind vorig seizoen. Ik kom er nog af en toe langs en het is steeds een fijn weerzien. Dit seizoen ging ik naar verschillende ploegen kijken, waaronder ook RW Hollebeke. Zowel de beloften waar er veel potentieel is als de B-reserven. Bij die laatste ploeg ken ik nog veel spelers. Daarnaast volg ik mijn dochter die volleybalt bij de jeugd van Dynamivo Dadizele. Na een sabbatjaar ben ik gemotiveerd om weer een nieuw hoofdstuk aan te snijden als trainer.”

Nieuwe groep

Werken met jongeren is Andy dus niet vreemd en ook bij RW Hollebeke zal hij een jonge spelersgroep voor zich krijgen. “Het wordt een volledig nieuwe spelersgroep voor mij. Als het terrein het toelaat, dan kies ik liefst zoveel mogelijk voor de voetballende oplossing”, besluit de trajectbegeleider-coach bij Kringwinkel Midwest. (API)

