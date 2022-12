RW Hollebeke (4D) heeft met Nordine Verhaeghe nieuwe hulptrainer: “Geestige bende met potentieel”

RW Hollebeke won vorig weekend met 1-5 op het veld van FC Passendale. Naast Vincent Allaeys zat zijn kersverse rechterhand: Nordine Verhaeghe (42). Zondag komt SK Reningelst op bezoek.

Nordine is afkomstig uit Menen en woont sinds een tweetal jaar in Geluveld. “Ik heb er een lange spelerscarrière opzitten bij onder meer de jeugd van Club Brugge en KV Kortrijk. In de Guldensporenstad proefde ik even van tweede klasse onder trainer Eddy Kinsabil. Verder volgden nog onder meer passages bij Izegem en Wervik.”

Na zijn spelerscarrière ondernam Nordine zijn eerste stappen als jeugdtrainer. “Ik ben actief bij SoccerTechnics, een privé-school waar ik techniektraining geef van U10 tot en met U13. Onlangs klopte RW Hollebeke aan en na een fijn gesprek zijn we tot een akkoord gekomen”, aldus Nordine, die werkt bij De Watergroep.

Bijleren

Nordine zat tegen hekkensluiter Passendale op de bank naast Vincent Allaeys, de T1 van de ploeg. “Ik zal heel veel kunnen bijleren van Vincent en ik merk nu al dat de spelersgroep een geestige bende is met potentieel. Ik heb intussen al eens een training geleid. Het is een nieuwe omgeving voor mij, ik kende enkele spelers van naam, maar dat was het ook. Het is fijn dat mijn nieuwe hoofdstuk meteen beklonken werd met een overtuigende zege (1-5). Onze spits Laurens Meurisse scoorde vier keer. Toch blijven er altijd werkpunten: de tegengoal was spijtig en we hadden er eigenlijk acht kunnen maken.”

Achtste plaats

Er volgen nog twee matchen dit kalenderjaar. “Als we de linkerkolom plek acht dus willen ambiëren dan zijn de komende twee matchen tegen Reningelst en Vlamertinge B cruciaal. Stel dat we zes op zes pakken dan zijn we weer helemaal mee. Maar laat ons eerst kijken naar Reningelst, dat wordt geen eenvoudige opdracht.” (API)

Zondag 11 december om 14.30 uur: RW Hollebeke SK Reningelst.