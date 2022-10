Ruben Mackelberg: van B-reserven naar vaste waarde bij de leider in 4D: “Voetbalplezier teruggevonden”

VK Langemark-Poelkapelle is na zes speeldagen nog steeds ongeslagen in vierde provinciale D. Na de overwinning op het veld van SK Wevelgem City B telt het nog steeds het maximum van de punten. VKLP ontvangt zondag FCE Kuurne A, dat ook achttien punten telt na zes wedstrijden. Ruben Mackelberg kijkt uit naar de onderlinge confrontatie.

“We staan voor misschien wel de moeilijkste wedstrijd van het seizoen”, voorspelt Ruben Mackelberg. “Kuurne is de grootste titelkandidaat in onze reeks en start zondag dus ook als favoriet aan de wedstrijd. Ik ken de ploeg niet echt, maar als je hun statistieken bekijkt, weet je dat het een heel sterke tegenstander zal zijn.”

Dat de Langemarkenaars het bij de start van het seizoen onmiddellijk zo goed doen, is voor de 19-jarige Mackelberg geen verrassing. “We hadden gehoopt op een goede seizoensstart. We wisten dat de eerste vijf wedstrijden haalbaar waren en hadden dus ook gehoopt om daar het maximum van de punten te pakken. Onze verplaatsing van afgelopen weekend naar Wevelgem was een eerste test en die hebben we goed doorstaan.”

Beste verdediging

Rood-wit slikte nog maar twee tegendoelpunten en heeft daarmee de beste verdediging van de reeks. Met Kuurne ontvangt het zondag wel de ploeg met de beste aanval. De Kuurnenaars wisten in zes wedstrijden maar liefst veertig keer te scoren. “We geven voorlopig inderdaad heel weinig weg. Daarbij komt ook dat onze doelmannen uitstekend staan te keepen. Kuurne scoort vlot en zal ongetwijfeld kansen krijgen. Maar het is niet dat wij kansloos zijn. We zullen proberen om op het einde van de wedstrijd één doelpuntje meer gemaakt te hebben”, knipoogt Ruben.

De Woumenaar kreeg zijn jeugdopleiding bij KSV Diksmuide, maar speelde vorig seizoen nog bij de B-reserven van VK Langemark-Poelkapelle. Daar stond hij samen met zijn vader Manu in de ploeg. In het tussenseizoen maakte hij de overstap naar de A-kern en trainer Tom Slosse maakte van hem meteen een vaste waarde. “Bij de reserven heb ik mijn voetbalplezier teruggevonden. Toen de trainer van de eerste ploeg vroeg of ik zin had om de overstap te maken, ben ik daarop ingegaan zonder grote verwachtingen. Ik had gehoopt om in een invallersrol mijn steentje te kunnen bijdragen. Uiteindelijk speelde ik in de voorbereiding mijn eerste wedstrijd, door omstandigheden, als verdedigende middenvelder. Ik speelde toen een goede match en gaf twee assists. Sindsdien ben ik daar blijven staan en krijg ik het vertrouwen van de coach”, besluit de student archeologie. (BP)

Zondag 16 oktober om 15 uur: VK Langemark-Poelkapelle – FCE Kuurne A.