Robbe (23) is strijdvaardig na scheen- en kuitbeenbreuk: “Ik wil niet stoppen met voetballen”

Voor de tweede keer in korte tijd moest een match in de provinciale reeksen in de regio stopgezet worden door een zware blessure van een speler. Na Timon Bertier (knie) moest dit keer RW Hollebeke-speler Robbe Van Thuyne met een scheen- en kuitbeenbreuk afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Ieper.

Robbe Van Thuyne is 23 jaar en voetbalt zijn eerste volledig seizoen bij RW Hollebeke. Zijn jeugdopleiding genoot hij bij KVK Ieper en KVK Westhoek. Op zijn 18de trok hij naar KSK Vlamertinge. Vorig seizoen kwam hij uit voor SC Zonnebeke en rond Nieuwjaar sloot hij zich al aan bij RW Hollebeke. Nu maakte hij volop deel uit van de eerste ploeg. Zondag liep Robbe een zware blessure op. “We speelden op bezoek bij KFC Poperinge B. Alles verliep goed tot aan de 75ste minuut”, vertelt Robbe vanuit het Ieperse ziekenhuis. “Dan volgde er een relatief onschuldig duel met een tegenspeler. Ik werd geraakt, hoorde een krak en kermde van de pijn.”

Verdoofd

Het verdict was keihard, want de Ieperling liep een dubbele beenbreuk op. “Het rechter scheen- en kuitbeen was gebroken. Na ongeveer een halfuur kwamen de hulpdiensten en werd ik verdoofd. Vanaf dan herinner ik me niet zoveel meer. Op een gegeven moment werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik werd zondagavond meteen geopereerd. De tegenspeler kwam zich nog verontschuldigen, hij was erg aangedaan. Ik neem hem niets kwalijk. Ook bij de ploegmaten is het blijkbaar hard binnengekomen. Verder spelen zagen ze niet meer zitten. Het is heftig hoe snel alles kan gaan, het ene moment speel je nog volop mee en door een bepaalde fase is je seizoen voorbij.”

“Er zit nu een staaf van 36 centimeter in mijn scheenbeen”

Het is niet de eerste scheenbeenblessure voor Robbe. “Ooit liep ik al een blessure op aan hetzelfde been, misschien zal het dus wel al wat fragieler zijn. Er zit nu een staaf van 36 centimeter in mijn scheenbeen en ik ben al de hele week aan het revalideren in het ziekenhuis. Ik ben in goeie handen, iedereen is vriendelijk. Het zijn wel al lange nachten geweest, want ik heb nog veel pijn. In samenspraak met de kinesist mag ik al voorzichtig kleine oefeningen doen. Ook de komende weken zal ik nog verschillende sessies volgen in het ziekenhuis. Gelukkig kan ik snel mijn job als HR-consultant weer uitoefenen, want ik kan ook telewerken.”

Niet forceren

Robbe beseft dat zijn seizoen erop zit, maar denkt niet aan stoppen. “Deze blessure is voor mij geen reden om de schoenen aan de haak te hangen. Ik ben strijdvaardig om terug te keren op het veld. De dokters zeiden al dat het seizoen erop zit en wachten nog even af hoe de toekomst er zal uitzien. Het is altijd opletten met complicaties. Hopelijk is er snel vooruitgang, maar we zullen niet mogen forceren.”

De rechtervleugelverdediger wordt nu supporter nummer één van zijn ploeg. “Het is een bende vrienden waarvan ik enkele spelers al ken sinds mijn vijfde. Momenteel ben ik nog minder mobiel en verplaats ik me op krukken. Ik ben echter wel van plan, van zodra het kan, langs de zijlijn te gaan staan en de ploegmaten vooruit te schreeuwen”, aldus Robbe.

Match uitspelen?

Ook sportief verantwoordelijke Kris Titeca blikt nog even terug op de match van zondag. “Vorige week hadden we nog een spandoek gemaakt om onze voormalige speler Timon Bertier een hart onder de riem te steken”, vertelt Kris. “Nu maken we het zelf mee met een van onze spelers. Robbe was van goudwaarde voor ons team. Hij groeide de laatste weken uit tot een van de sterkhouders en speelde vorig seizoen vanaf Nieuwjaar mee met de beloften. Het is zonde wat hem overkomen is. Er was een overtreding, maar het was zeker geen vuile fout.”

Hoe het nu verder moet, is ook voor Kris nog onduidelijk. “Er was nog een kwartier te spelen en de stand was 0-0. Ik voelde wel dat we konden winnen, maar dat is nu even bijzaak. Het duurde even voor de hulpdiensten er waren en onze spelers waren erg aangedaan. Ik weet niet wat er nu zal beslist worden, het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. We zullen wel horen wat de bond zegt en hopen vooral dat Robbe goed kan herstellen. Zondag zouden we graag onze eerste drie punten pakken tegen rode lantaarn FC Passendale, als eerbetoon voor Robbe.”