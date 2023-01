Ploegen van broers Quartier tegenover elkaar: “De verliezer zal na de match mogen trakteren”

Zaterdag komt Reningelst op bezoek in Passendale. Op het eerste gezicht weinig speciaals, maar niets is minder waar. Broers Clint en Maxim Quartier spelen tegen elkaar. Kleine domper op de feestvreugde is dat Maxim de match langs de zijlijn moet volgen door een blessure.

Maxim en Clint Quartier zijn de twee jongste telgen van een gezin met vijf zonen uit Zonnebeke. Bjorn (36), Rory (34) en Kim (32) zijn hun oudere broers. Intussen woont Maxim (29) in Reningelst. Hij is werkzaam als postbode. Clint (25) woont nog steeds in Zonnebeke en is bediende bij een metaalbedrijf.

Na enkele jaren samen bij FC Passendale spelen ze dit seizoen tegen elkaar. Maxim heeft al op veel posities gespeeld, maar is nu vooral verdedigende middenvelder. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij SK Reningelst.

Clint is na enkele jaren bij de reserven van Zonnebeke teruggekeerd naar Passendale en is net als zijn broer een middenvelder.

We vallen meteen met de deur in huis, jullie zullen elkaar zaterdag jammer genoeg niet op het veld tegenkomen. Wat is er aan de hand?

Maxim: “Ik zal de match helaas moeten volgen van aan de zijlijn na een breuk in het middenhandsbeentje tegen RW Hollebeke. Maar ik ben zaterdag zeker een aandachtig toeschouwer en zal Reningelst naar de winst schreeuwen. Tegen begin februari wil ik mijn wederoptreden maken.”

“Onze ouders zijn onze trouwe fans en zullen zeker aanwezig zijn”

Clint: “Ook onze ouders zullen zeker aanwezig zijn, ze zijn onze trouwe fans. Als we op hetzelfde moment spelen, dan splitsen ze zich op. Het is spijtig dat Maxim out is, maar nu hoeven we de man die twee keer scoorde in de heenmatch niet te vrezen.”

De heenmatch werd 2-2, tot nu toe het enige punt voor Passendale. Heb je een verklaring voor het moeilijke seizoen, Clint?

Clint: “We hebben een heel jonge ploeg en wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Iedereen weert zich en ondanks de mindere resultaten blijft de sfeer goed. Uiteraard hoop je op meer punten en misschien is er zaterdag weer puntengewin mogelijk.”

Hoe evalueer je het seizoen van Reningelst tot nu toe, Maxim?

Maxim: “We kenden een zware start tegen de topploegen, maar begonnen dan onze punten te pakken. Nu staan we ongeveer waar we thuishoren en zaterdag moeten we revanche nemen voor de 2-2 in eigen huis.”

Hoe zouden jullie elkaar beoordelen als speler?

Clint: “Ik vind Maxim een heel sterke voetballer met veel technische bagage en spelinzicht.”

Maxim: “Clint is dan weer heel stevig in duel en kopbalsterk.”

Hebben jullie al een beslissing genomen voor volgend seizoen?

Maxim: “Het is de bedoeling dat ik er een vijfde seizoen Reningelst aan zal breien.”

Clint: “Bij ons zijn de gesprekken gestart met mogelijke nieuwkomers. Later kom ik aan de beurt, maar het ziet er wel naar uit dat ik zal blijven.”

Tot slot, wagen jullie zich aan een voorspelling voor zaterdag?

Maxim: “1-3 voor Reningelst.”

Clint: “2-1 voor Passendale.”

Maxim: “Laat ons zeggen dat de verliezer achteraf zal trakteren.”

Clint: “Zorg dan maar dat je genoeg geld mee hebt” (lacht)