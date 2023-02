Pieter Verschaeve (FCE Kuurne – 4de prov. D) lonkt al naar 25 februari: “Match van de waarheid komt eraan”

FCE Kuurne raast maar door. Vorige speeldag werd met 4-0 gewonnen van FC Poperinge B. De jongens van T1 Kurt Herman hebben nu 58 op 60. Zondag maakt de leider de verplaatsing naar Rekkem. Een twintigste zege zit eraan te komen. De échte focus ligt op de match tegen achtervolger Langemark-Poelkapelle, op 25 februari. “Dat is de match van de waarheid.”

FCE Kuurne lonkt met meer dan één oog naar derde provinciale. Terecht. Wie na twintig speeldagen 58 op 60 haalt, hoeft niet bescheiden te doen. Zeker niet met een aanvalslinie die al 94 keer heeft gescoord. Kan ook moeilijk anders, met vrijbuiters van het type Matthias Cottenier en Pieter Verschaeve.

“De jongste weken moet ik het scoren aan mijn spitsbroeder Matthias overlaten”, reageert de 28-jarige Pieter Verschaeve. “Met twintig goals heb ik uiteraard geen reden tot klagen, maar het begint toch opnieuw te knagen. Anderzijds, zolang we blijven scoren en winnen, ga je mij niet horen klagen. Dat we niet afhankelijk zijn van één speler, is een van onze kwaliteiten.”

Vijfpuntenkloof

“Ondanks dat fantastisch rapport van ons blijft Langemark-Poelkapelle aanklampen. In de heenwedstrijd bleven we daar op 0-0 steken. Over twee weken komt de wedstrijd van de waarheid eraan. Op ons eigen veld moeten we de kers op de taart zetten. Bij winst slaan we een kloof van vijf punten; dat moet volstaan om een gooi te doen naar de titel.”

Volgend seizoen wordt topscorer Matthias Cottenier sportief verantwoordelijke bij het nieuwe FC Dadizele. Dat wordt een serieuze aderlating voor FCE Kuurne.

“Winst tegen Langemark-Poelkapelle moet volstaan voor de titel”

“Uiteraard”, zegt Pieter Verschaeve. “Matthias is een échte doelpuntenmachine. Toch hoeven we niet bang te zijn om de stap te zetten. Met een sterke kern en een hechte groep moeten we bekwaam zijn om ook in derde onze streng te trekken. En er zijn enkele jongeren op komst die zich aardig aan het profileren zijn. Wees er maar zeker van dat FCE Kuurne in derde provinciale zijn mannetje zal staan.”

Pieter Verschaeve is nog een van die ouderwetse clubspelers. Een uitstervend ras. “Ik ben nogal honkvast. Ik heb altijd bij FCE Kuurne gespeeld, en kwam al vroeg in de eerste ploeg. Als jonge snaak heb ik mogen proeven van derde provinciale. Lang konden we er toen niet blijven. Ooit heb ik nog aanbiedingen gekregen, maar geen enkele geïnteresseerde club kon me overhalen om de Kuurnse schaapsstal te verlaten. Niks gaat boven spelen bij de club van je gemeente, samen met vrienden. Meer moet dat voor mij niet zijn”, besluit Verschaeve.

(Alfons Vandewynckele)

Zondag 12 februari om 15 uur: Rekkem Sport – FCE Kuurne