Olympic Ledegem kampioen in vierde provinciale D

Olympic Ledegem is de kampioen van vierde provinciale D. Vanaf speeldag één stond de formatie van coach Patrick Verheule op kop. Zondag wonnen ze de topper tegen eindrondekandidaat Brielen Sport met 4-2, goed omde champagneflessen te ontkurken.

Voor de 33-jarige Mehdi Verlinde was het meteen zijn afscheidsmatch. “Dit seizoen ben ik hier op Olympic aangekomen en werd de ambitie uitgesproken om zo hoog mogelijk te eindigen. Uiteindelijk is onze campagne nagenoeg vlekkeloos verlopen en blijkbaar was ook iedereen tevreden over mijn prestaties.”

“Ook de sportieve cel die enkele maanden geleden al met een nieuwe overeenkomst kwamen opdraven. Tevergeefs echter want door mijn zelfstandige status nu van plaatser van spanplafonds in combinatie met twee kinderen lukt het veel moeilijker om te komen trainen, zeker op dinsdag. Vandaar dat ik voor mezelf te beslissing heb genomen om af te haken.”

Droomscenario

“Ik blijf wel aangesloten bij Olympic en in nood wil ik wel eens inspringen, maar in normale omstandigheden kom ik niet meer op het veld. Vandaar dat het des te leuker is om mijn rijkgevulde voetbalcarrière te kunnen afsluiten met een titel. Een droomscenario die zal zorgen voor een stevig feestje met onze talrijke fans hier in de kantine.”

(SBR)