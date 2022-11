Niels Delporte (VKLP – 4D): “Ik zal de periode samen met mijn neef Jorn nooit vergeten”

Na een stevige 4-1 thuisoverwinning staat voor VK Langemark-Poelkapelle dit weekend een verplaatsing naar de vierde in stand gepland. De trip naar GS Voormezele is voor Niels Deporte extra speciaal. De centrale verdediger speelde er in het verleden vier seizoenen. “Na passages in Vlamertinge en Brielen kwam ik dit seizoen in Langemark terecht”, opent Niels.

“Het is niet dat ik nog veel binding heb met Voormezele. Het volledige bestuur en spelerskern is intussen gewijzigd.”

Ondanks het feit dat de 26-jarige kinesist nog maar weinig mensen kent in Voormezele blijft de club toch voor altijd een speciaal plaatsje in zijn hart hebben. “Ik speelde er samen met Jorn Bertier, mijn neef die zes jaar geleden verongelukte. De manier waarop ze in Voormezele daarmee zijn omgegaan en het eerbetoon dat ze hem hebben gegeven, zal ik nooit vergeten.”

De wedstrijd die zondag op het programma staat, is daarnaast ook een topper. “Ik verwacht een moeilijke, harde wedstrijd. Voor het seizoen speelden we een oefenwedstrijd en die eindigde in een gelijkspel.” De Hollebekenaar, die tegenwoordig in Langemark woont, is zelf ook tevreden over zijn huidige seizoen. “We starten elke wedstrijd vanuit een goede organisatie. Het is ook daardoor dat we weinig tegendoelpunten slikken. De laatste weken vinden we ook zelf makkelijker de weg naar doel. Het is aan ons om die lijn nu door te trekken.”

(BP)