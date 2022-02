Neven tegen elkaar in derby Elverdinge-Brielen (4D): “Hopelijk niet afgelast”

Zondag staat de derby tussen SK Elverdinge en Brielen Sport op het programma. Beide ploegen zijn bezig aan een matig seizoen, maar willen het streekduel koste wat kost winnend afsluiten. Neven Niels Hoflack en Michiel Logie, respectievelijk T1 ad interim bij Elverdinge en T2 bij Brielen kwamen in aanloop naar deze derby samen voor een geanimeerd dubbelinterview.

Niels: “Absoluut. Het is wedstrijd die ik heb aangestipt. Het is niet enkel een speciale wedstrijd, omdat het tegen Michiel is, maar het is eveneens een derby en die wil je altijd winnen. Verder heb ik als voetballer ook nog twee jaar in Brielen gespeeld. Ik weet hoe belangrijk deze derby is en we zullen er dan ook alles aandoen om hem te winnen.”

Michiel: “Twee weken geleden hebben tegen elkaar gespeeld met de beloften en daar zijn we beide T1. Ik vond die wedstrijd net iets specialer dan nu zondag. Het is natuurlijk wel zo dat het geen doodgewone wedstrijd is, het is een leuk ‘elementje’ dat er bijkomt. Het zou gewoon specialer zijn, mocht ik T1 zijn.”

Hoe zou je jouw neef omschrijven als trainer?

Niels: “Michiel heeft alles in huis om het te maken als trainer. Hij zal enkel moeten leren om te kunnen verliezen. Hij is een echte winnaar en kan niet tegen zijn verlies. Volgend seizoen wordt hij hoofdcoach en dan kan het wel eens gebeuren dat je een paar wedstrijden na elkaar het onderspit delft. Ik ben benieuwd hoe hij daarmee zal omgaan. Toen we jong waren, vloog het Monopoly-spelbord de lucht in, als hij verloor.” (lacht)

Michiel: “Niels ligt goed in zijn groep. Hij kan voor de sfeer zorgen en ook zijn trainingen zijn volgens mij wel goed.”

Welke speler van de tegenstander kan zondag het verschil maken?

Niels: “Ze hebben er wel meerdere bij Brielen. Ik denk dan spontaan aan Yuri Vandenberghe en Younes Debeuf. Al blijft het collectieve het belangrijkste.”

Michiel: “Ik vind David Casteleyn een goede speler. Ook hun keeper (Tim De Bakker, red.) is een doelman, waar je op kunt rekenen.”

Wat zijn de ambities nog dit seizoen?

Niels: “Het seizoen afwerken zonder veel blessuregevallen en de wedstrijden winnen die we moeten winnen. Hopelijk kunnen we ook nog eens een puntje pakken of winnen tegen een ploeg die boven ons staat. Zondag tegen Brielen zou een overwinning enorm veel deugd doen.”

Michiel: “Ons doel was om alle wedstrijden na Nieuwjaar nog te winnen, maar dat is mislukt (Brielen ging afgelopen weekend met 1-3 de boot in tegen Passendale, red.). De eindronde is geen must. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en zien wel waar we uitkomen.”

Om af te sluiten, wat is jullie pronostiek?

Niels: “Hopelijk wordt het niet afgelast, want ze geven enorm slecht weer uit. Als het doorgaat, dan denk ik dat het 1-0 wordt voor ons.”

Michiel: “In de heenwedstrijd trokken we met 3-1 aan het langste eind. Ik hoop en denk dat we zondag opnieuw zullen winnen, nu met 1-3.” (lacht) (IV)

Zondag 20 februari om 15 uur: SK Elverdinge Brielen Sport.