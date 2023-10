Na horrorblessure Robbe (23): gestaakte match FC Poperinge B – RW Hollebeke wordt niet herspeeld en eindigt op 0-0

Op 8 oktober werd de match tussen KFC Poperinge B en RW Hollebeke stopgezet na een zware blessure voor de bezoekende speler Robbe Van Thuyne. Intussen besliste het Disciplinair Comité om de match niet uit te spelen en van de 0-0-tussenstand de eindstand te maken.

KFC Poperinge B ontving op zondag 8 oktober RW Hollebeke. Met nog een kwartier te spelen liep Robbe Van Thuyne (23) een zware blessure op na een duel met een thuisspeler. Het verdict was zwaar: een kuitbeen -en scheenbeenbreuk. Robbe kermde van de pijn en werd afgevoerd naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Consensus

De stand was nog 0-0 en de spelers zagen het niet meer zitten om verder te spelen. “De verslagenheid was groot, zeker bij die vele jonge gasten”, weet KFC Poperinge-voorzitter Kristof Lobeau. “We kwamen toen al vrij snel tot een consensus om het op 0-0 te houden en dat nam de scheids ook op in zijn verslag. Uiteindelijk heeft het Disciplinaire Comité daar ook rekening mee gehouden in hun oordeel. Ik denk dat beide ploegen daarmee kunnen leven.”

Niet uitspelen

Dat bevestigt ook Kris Titeca, sportief verantwoordelijke van RW Hollebeke. “Ik denk dat er een logische beslissing genomen is. We zaten nog even samen met het bestuur en de trainers om ons standpunt in te nemen. Wat we zeker niet zouden doen, is terugkeren om het slotkwartier uit te spelen. Dinsdagavond volgde ik dan de digitale zitting en uiteindelijk kregen we woensdagavond het nieuws dat de 0-0 blijft staan en er dus niet herspeeld wordt. We waren misschien wel de ploeg die het meest aanspraak maakte op een zege, maar mochten we uitspelen was het zeker geen garantie op een overwinning.”

Eindrondekansen

“Dat een match als Dikkebus-Brielen wel herspeeld wordt? Dat heeft wellicht te maken met de kans op eindronde voor Sparta Dikkebus. Wij denken dat onze kansen op eindronde lager liggen. Al kan het snel gaan, als je ziet dat een ploeg als FC Houthem na een negen op negen ook in de subtop meedraait. Wij konden vorig weekend de eerste zege pakken tegen rode lantaarn FC Passendale. Een verwachte zege, al bleef Passendale vechten. Zondag hopen we voor eigen volk tegen KVKO B iets te rapen”, aldus nog Kris Titeca.