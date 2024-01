Louchaert scoort vier keer voor RW Hollebeke (4D): “Een primeur”

Na de 2-3-thuisnederlaag tegen SK Reningelst net voor Nieuwjaar, heeft RW Hollebeke 2024 met een ruime zege ingezet. Het versloeg WS Lauwe B met 5-0. Een van de uitblinkers was spits Thibo Louchaert (22), die vier van de vijf Hollebeekse doelpunten scoorde.

“De eerste goal kwam er na een inworp die ik rechtstreeks kon binnenkoppen. Bij de drie andere treffers kwam ik alleen voor de bezoekende doelman en kon ik de bal in doel leggen”, vertelt Thibo. “Ik heb er tot nu toe tien gescoord. Ik denk niet dat ik ooit al eens vier goals heb gemaakt in een match. Dat is dus een primeur, maar k ben vooral blij dat mijn goals ook de drie punten opleverden. Het was een deugddoende zege. We hadden niet verwacht dat we met zulke cijfers konden winnen tegen een ploeg uit de subtop. Eerder wisten we al punten af te snoepen van VKLP en KSK Vlamertinge B. De ploegen bovenin liggen ons dus wel. Na de wedstrijd hebben we het goed gevierd. Onze groep hangt uitstekend aan elkaar en de sfeer is top. Ook met coach Andy Van Exem klikt het goed.”

Zes op zes

Zaterdag wacht een verplaatsing naar zee. Dan treft RWH de B-ploeg van KV Koksijde-Oostduinkerke. “Thuis wisten we hen met 2-0 te kloppen. Ik hoop dat we zes op zes kunnen pakken tegen hen. We maakten nu weer meer aansluiting met de ploegen boven ons en we willen de jacht verderzetten, de komende weken”, aldus Thibo, die bij Defensie werkt en in Zandvoorde woont. “Ik woon op enkele minuten van het veld. Bovendien voel ik me hier goed en ik zal dan ook volgend seizoen met veel trots de kleuren van RW Hollebeke verdedigen.” (API)

Zaterdag 13 januari om 19.30 uur: KV Koksijde-Oostduinkerke B – RW Hollebeke.