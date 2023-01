Larson Vanderwee (VKLP – 4D)“De kloof met de leider willen we zo klein mogelijk houden”

Na een 5-0-thuisoverwinning tegen FC Houthem trekt VK Langemark-Poelkapelle komende zondag naar Menen. Ondanks de 6-0-zege uit de heenronde, verwacht Larson Vanderwee toch geen makkelijke wedstrijd. “Afgelopen weekend verloren de Menenaars met 7-1 op het veld van Kuurne. Ze zullen dus sowieso wel gemotiveerd zijn om zich te herpakken.”

Ondanks het feit dat rood-wit nog maar vier punten liet liggen dit seizoen, staat het op de tweede plaats op twee punten van leider Kuurne. Voor de 29-jarige Vanderwee blijft de promotie naar derde provinciale belangrijker dan uiteindelijk de titel pakken. “We willen zo lang mogelijk de kleine kloof met Kuurne behouden. We willen graag binnen enkele weken naar daar trekken met de eerste plaats als inzet. We zijn zeker niet kansloos voor de titel, maar het is geen doel op zich.”

De naar Langemark uitgeweken Ieperling blikt intussen ook terug op een geslaagd seizoen in Langemark. “Ik ben pas vorig jaar in Langemark toegekomen en had een moeilijk eerste jaar. Na een goede voorbereiding aan het begin van het seizoen, kreeg ik mijn kans van de coach. Ik heb die met beide handen gegrepen en stond sindsdien bijna elke wedstrijd aan de aftrap. Er is nog niets gesproken geweest over volgend seizoen, maar ik wil wel blijven”, besluit de rechterflank. (BP)

Zondag 22 januari om 15 uur: SCT Menen – VK Langemark-Poelkapelle.