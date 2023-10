Lander Nolf en SK Reningelst ontvangen ongeslagen leider FC Dadizele Sport

Lander Nolf (26) is dit seizoen de T2 bij SK Reningelst. De Wervikaan was enkele jaren aan de slag als video-analist bij Club Brugge. Naast het voetbal is hij gepassioneerd door muziek. Als MC Illusions won hij ooit nog ‘De Bestn van het Westn’.

De T2 van SK Reningelst Lander Nolf komt uit Wervik. “T1 Jeroen Verbeke en ik kennen elkaar van bij Eendracht Wervik”, vertelt Lander. “Ik moest door een blessure vroeg stoppen met voetballen en begon op jonge leeftijd als coach van de U15. Daarna volgde de U17. Na de coronaperiode kon ik fulltime aan de slag bij Club Brugge. Eerst was ik video-analist in opleiding en later fulltime video-analist bij de eerste ploeg en vooral Club NXT. Uiteindelijk begon de afstand Wervik-Westkapelle door te wegen en was ik het hobbygevoel een beetje kwijt.”

Ambitie

“Of ik ooit nog terugkeer naar het profvoetbal? Ik heb wel nog een bepaalde ambitie, maar ik doe het rustig aan. Ik wil me in eerste instantie verdiepen in het behalen van mijn scoutdiploma’s. Intussen werk ik als PAB-assistent (PAB staat voor persoonlijk assistentiebudget, red.) in Ieper. Dat is één-op-één begeleiding voor mensen met een beperking.” En het hobbygevoel vond hij intussen terug bij vierdeprovincialer SK Reningelst. “Naast T2 van de eerste ploeg ben ik coach van de reserven. Ik voel me hier goed en werk met een fantastische spelersgroep. Intussen krijgt ook mijn jongere broer Lenny volop zijn kans van Jeroen. Hij is nog maar 16 jaar en het is mooi om te zien hoe hij zich hier snel ontwikkelt.”

‘Bestn van het Westn’

Tegen Boezinge B pakte Reningelst een mooie 0-2-zege. “Zelf was ik er niet bij, want ik zat in de jury van de negende editie van De Bestn van het Westn. Deze rapbattle won ik zelf in 2019 als MC Illusions.” Zaterdag komt de ongeslagen leider VK Dadizele op bezoek. “Een mission impossible zou ik het niet noemen. Tegen Boezinge slaagden we er ook in om een ploeg uit de top van het klassement te kloppen, dus ik geloof dat we het zaterdag ook in De Makke kunnen.” (API)

Zaterdag 28 oktober om 19.30 uur: SK Reningelst – FC Dadizele Sport.