KZ Dentergem (4E) gaat vol voor promotie

De Zonnekloppers uit Dentergem pakten vorig weekend nog eens uit met een vooroorlogse score. De ploeg van afscheidnemend coach Nico Rogge won bij AC Kortrijk met 2-13. Markegemnaar Robbe Colpaert nam vier doelpunten voor zijn rekening.

“Wat de reden ook was weten we niet maar Kortrijk bood echt weinig of geen tegenstand. Onze grootste tegenstander was meer de wind die voetballen er niet gemakkelijk op maakte. Toch zijn we er blijven voor gaan tot het laatste fluitsignaal met de bekende uitslag als gevolg. Deze hoge score is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen bij iedereen maar ook voor het doelpuntensaldo.”

En zelf stond je ook vier keer aan het kanon?

“In mijn volledige carrière is mij dat nog maar één keer gelukt, drie goals in een match lukte me al enkele keren, vandaar dat 16 maart 2025 in mijn voetbalgeheugen zal blijven. Dat brengt mijn seizoenstotaal op 14 en zeker ik had dit bij het begin van deze campagne niet verwacht. Begin september kon ik pas na twee jaar blessureleed en een heupoperatie opnieuw beginnen trainen, zonder balcontact. Een maand later volgde al mijn eerste selectie en kijk: nu scoorde ik al 14 goals. Hopelijk kan ik er in de rest van het seizoen nog veel bijdoen en zijn die bepalend voor de clubtoekomst.”

Vertel eens?

“We willen in eerste instantie nog zoveel mogelijk matchen winnen, te beginnen zondag thuis tegen Heule B. Zo kunnen we verder druk blijven zetten op leider Hulste, al zal de zes punten achterstand overbruggen moeilijk zijn. Lukt dat niet, dan zetten we onze zinnen volledig op de eindronde, want ook dit seizoen proberen we te promoveren naar derde”, besluit de administratief bediende.

Bijgetekend

De besprekingen bij Dentergem zitten erop in functie van volgend seizoen. “Ook nu heb ik direct bijgetekend. Indertijd ben ik hier als benjamin begonnen op vijfjarige leeftijd, nu is het al mijn zesde seizoen in de A-kern. Als er niks speciaals gebeurt ga ik hier wellicht ook mijn carrière afsluiten. Waarom veranderen als je je thuis voelt bij een club?” (SBR)

Zondag 23 maart om 15 uur: KZ Dentergem – KDNS Heule B.