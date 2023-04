Kuurne A kroont zich tot kampioen in 4e provinciale D: “Ons geduld werd eindelijk beloond”

FCE Kuurne kreeg het op Vlamertinge B niet onder de markt en won er met de kleinste cijfers, terwijl achtervolger Langemark-Poelkapelle op Elverdinge niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel. Kuurne promoveert zo naar derde provinciale en hoopt er zich zonder degradatiezorgen te handhaven. “Eerst nog even genieten van die titel. Pas vanaf juli gaan we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen”, zegt een overgelukkige T1 Kurt Herman.

Met 80 op 90, slechts één verlieswedstrijd en 125 gescoorde doelpunten is FCE Kuurne meer dan de verdiende kampioen. Kuurne heeft er lang moeten wachten, maar deze keer is de titel met vlag en wimpel binnen. “We hebben het kampioenschap gedomineerd”, merkt Kurt Herman terecht op. “Enkel Boezinge (4-1) slaagde er als enige in ons in het gras te doen bijten. Ik ben hier ondertussen al een hele tijd aan het werk en had tot zaterdag nog nooit de zoete smaak van een titel mogen proeven. En die smaakt zoet. Het moet minstens zestien jaar geleden zijn dat Kuurne nog eens uit de bol mocht gaan. We hebben er lang moeten op wachten, en hebben met vallen en opstaan een lange weg afgelegd, maar ons geduld werd eindelijk beloond.”

Topschutter Cottenier vertrekt

FCE Kuurne flirtte al meerdere seizoenen met derde provinciale, maar telkens werd het net niet. Dit seizoen nam de Kuurne van bij de competitiestart de leiding en stond die niet meer af. De ultieme wens van FCE Kuurne werd eindelijk hard gemaakt. “Of we voldoende gewapend zijn voor een zorgeloos seizoen in derde provinciale?”, herhaalt Kurt Herman. “Ik denk van wel. Het klopt dat we onze topscorer Matthias Cottenier zien vertrekken. Uiteraard had Matthias een groot aandeel in de titel. Maar toen hij gekwetst aan de kant moest blijven, bleven we winnen. Met Pieter Verschaeve, die bij ons blijft, hebben we voor volgend seizoen nog een sluipschutter in huis. En ook Axel Allard, die overkomt van Menen, is iemand met een neus voor goals. Aan aanvallers is er geen gebrek.”

“Het moet minstens zestien jaar geleden zijn dat Kuurne nog eens uit de bol mocht gaan” – T1 Kurt Herman

“Trouwens, het is niet omdat we er in slaagden de poort van derde provinciale open te duwen, dat we plots naast onze schoenen gaan lopen. We blijven onze doelstelling trouw om het zoveel mogelijk met eigen jongeren te doen. Vandaar ook dat we onze B-ploeg in stelling houden. Daar krijgen onze jeugdspelers de kans om ervaring op te doen en te rijpen. Of ik naast de A-ploeg volgend seizoen ook nog verder de B-ploeg onder mijn hoede neem? “Samen met Christophe Werquin blijven we op post. De sportieve staf wordt weliswaar uitgebreid, zodat we ons met bepaalde zaken niet meer moeten bezig houden”, besluit Kurt Herman.