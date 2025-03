Kristof Marly is trainer en assistent bij VVC Beernem (4D): “Communicatie is toch zo belangrijk”

Afspraak op de site Oedelem, waar Kristof Marly op het einde van vorige eeuw zijn voetballende jeugdjaren doorbracht. Nu is hij een gewaardeerde oefenmeester die de jongeren naar een hoger niveau loodst.

Eenvoud siert onze gesprekspartner. Nooit haalt hij de loftrompet boven om zijn eigen prestaties te bewieroken. “Als speler heb ik niet veel potten gebroken. Op jonge leeftijd hield ik het al bekeken in Sijsele. Dat had alles te maken met mijn werkomstandigheden, in drie ploegen. Nooit kon ik regelmatig trainen. Natuurlijk liet ik mijn broodwinning primeren.”

“De trainersmicrobe kreeg ik te pakken toen ik mijn zoon Jarno een tornooitje zag spelen in Oedelem.”

“Waarom zou ik dat ook eens niet proberen? Toen ik vernam dat er in Oostkamp een trainerstekort de kop opstak ben ik gedurende acht seizoenen in het verhaal gestapt. Daar heb ik heel veel opgestoken. Het motto op de Valkaart luidde: maak jezelf beter! Dat ben ik altijd indachtig gebleven. Vervolgens laste ik een sabbatperiode in tot ik een vriend uit de nood hielp bij Sint-Joris. Uiteindelijk arriveerde ik bij VVC Beernem. Gedurende twee competities fungeerde ik als jeugdverantwoordelijke.”

Positief effect

“Halfweg vorig kampioenschap kreeg ik de beloften onder mijn hoede. Het was een heel jonge groep maar ik kende ze allemaal van mijn periode als TVJO. We zijn van plan om pakweg vier tot zes talentrijke tieners per seizoen door te sluizen naar provinciale.”

“Toen Kurt Boey afscheid nam van VVC Beernem B kwam Andres Ramandt vervroegd in functie, ik help hem waar ik kan. Blijkbaar veroorzaakte zijn komst een positief effect, want samen oogstten we negen op negen. In Blankenberge coachte ik door omstandigheden alleen. Halfweg de tweede helft stonden we 3-0 achter. In een knotsgekke slotfase deden we de match kantelen en wonnen nog met 3-4. Daarom hoef ik geen pluimen op mijn hoed te steken. Ik overlegde met mijn bankzitters en paste tactisch wat aan.”

“Communicatie is toch zo belangrijk. Als ik samen met Andres Ramandt in de dug-out zit, dan spreken we alles door. Met mijn spelers organiseer ik dikwijls een praatsessie. Als je hun vertrouwen wint dan nemen ze gegarandeerd geen blad voor de mond.” (JPV)