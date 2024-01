KFC Poperinge B klaar voor sterke terugronde

Het B-team van KFC Poperinge is goed gestart aan het tweede deel van de competitie in vierde provinciale D. De jongens van coach Johnny De Gruyter (59) boekten vorig weekend een ruime overwinning tegen staartploeg SK Reningelst en lijken helemaal klaar voor een sterke terugronde.

“Niettegenstaande mijn ploeg in de onderste regionen van de rangschikking staat, ben ik best tevreden met de prestaties. We staan eigenlijk onder onze waarde gerangschikt en dat is jammer. De meeste van mijn spelers zijn amper 17 jaar en speelden vorig seizoen nog in de jeugdreeksen. Het is voor hen een grote stap en ze moeten door dit leerproces. Tegen oudere spelers moeten ze het qua duelkracht vaak afleggen, maar voetballend moeten ze voor niemand onderdoen. Door een gebrek aan maturiteit verliezen we jammer genoeg soms nog wedstrijden waarin we de betere ploeg zijn.”

“Toen ik het aanbod kreeg om de B-ploeg te coachen, heb ik even getwijfeld”, gaat Johnny De Gruyter verder. “Ik ben al meer dan 30 jaar jeugdtrainer en dat is mijn ding. Eigenlijk voel ik me bij dit opleidingsteam nog altijd een beetje coach van een jeugdploeg. Mijn belangrijkste doelstelling – en uiteraard ook deze van de club – is jonge, talentvolle spelers klaarstomen voor het grote werk. Dit seizoen spelen verschillende jongens, die vorig seizoen nog met de B-ploeg aantraden, bij het A-team in tweede provinciale. Mijn opdracht is geslaagd als ik mijn spelers in de best mogelijke omstandigheden kan klaarstomen. Ik ben mijn oudere spelers heel dankbaar voor de manier waarop ze die jonge gasten opvangen.”

Zaterdagavond speelt de jonge garde van Johnny De Gruyter een nieuwe thuiswedstrijd tegen het B-team van SV Wevelgem City B. “Het wordt geen gemakkelijke partij, want het is een heel degelijke jonge ploeg. In de heenronde hebben we hen nipt kunnen verslaan. Gelukkig spelen we al het hele seizoen onze beste wedstrijden tegen andere B-ploegen en op eigen veld kunnen we altijd iets meer.” (PDC)

Zaterdag 23 januari om 19 uur: KFC Poperinge B – SV Wevelgem City B.