KFC Marke B mag eindronde niet betwisten, omdat A-ploeg een reeks hoger speelt! Boezinge B neemt plaats in

KFC Marke pakte in vierde provinciale D een periodetitel en eindigde ook tweede achter de autoritaire kampioen Ol. Ledegem, maar moet toch een kruis maken over de eindronde. “Het reglement zegt dat deelnemen niet is toegestaan als de A-ploeg een reeks hoger speelt”, aldus Walter Lava.

De eindrondeloting vindt dinsdag 3 mei in ‘t Bourgondisch Kruis in Beveren-Roeselare plaats, maar KFC Marke B zal er niet in de trommel zitten. “Het reglement verbiedt dat een B-ploeg deelneemt aan de eindronde om te promoveren naar het niveau waar de A-ploeg uitkomt”, klinkt het.

KFC Marke was niet enkel winnaar van een periodetitel, het eindigde ook tweede. De plaats van Marke wordt nu ingenomen door Sassport Boezinge, de zesde in de rangschikking.