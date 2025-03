KFC Damme (4D) blijft groeien en bloeien

Tijdens de weekends zitten de kantines van de sites Moerkerke en Sijsele overvol. Dirk Verheire is meestal te vinden in Sijsele waar hij afwisselend werkt in zijn bureau en keuvelt met supporters in de gelagzaal. Hij kent iedereen en heeft voor alle bezoekers een vriendelijk woord over.

De fusie werd gerealiseerd tijdens de coronaperiode. Ondervoorzitter Jo Wallaert was de grote bezieler. Toen de samenwerking van jeugdploegen ter sprake kwam, opperde hij de memorabele woorden: “Waarom geen totale samensmelting?” Het werd een succesverhaal, dat beaamt ook onze gesprekspartner Dirk Verheire. “Al sinds het jaar 2000 bied ik mijn diensten aan bij het voetbalgebeuren in Damme. Ik was actief als jeugdsecretaris, afgevaardigde, algemeen secretaris, jeugdcoördinator en sinds 2011 gerechtigd correspondent. Mijn taken zijn dusdanig toegenomen dat ik nog weinig tijd heb om met vrienden binnen de vereniging te kletsen. De jeugd stroomt toe, iedereen wil deel uitmaken van het succesverhaal.”

Infrastructuurwerken

“Ook op sportief vlak schrijven we geschiedenis. Speelsters van onze damesploeg maken zich tevens nuttig als trainer van de jeugd. Onze heren supporteren voor onze dames en omgekeerd. Onze vrouwen voeren de lijst aan en staan op het punt te promoveren van eerste provinciale naar de hogere reeks. We zijn volop bezig een U16-meisjesploeg boven de doopvont te houden. Ook dat blijkt een succes. Onze heren hunkeren ernaar om vierde provinciale te verlaten. Al vanaf het eerste moment opperde ik dat ze niet op de titel zouden moeten rekenen, wegens de sterkte van Wenduine. Via de nacompetitie zie ik ze wel overgaan. In januari 2026 starten infrastructuurwerken in Sijsele. We maken allemaal deel uit van een sprookje dat realiteit wordt. Zelf hoop ik nog lang mijn diensten te kunnen aanbieden, al ben je, in mijn functie, steeds meer op de computer aangewezen. Als je één dag niet voor dat scherm zit, dan geraak je in de miserie.”

Zondag 16 maart om 14.30 uur: Dames: KFC Damme – KWS Club Lauwe en om 15 uur: Heren: KFC Damme – KSK Wenduine.