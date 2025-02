KFC Aarsele (4E): “Tonen wat we als spelersgroep waard zijn”

In vierde provinciale E won KFC Aarsele met duidelijke 3-0 cijfers van Heule B en handhaaft zich zo in de top vijf. “Het was een evenwichtige wedstrijd waarbij wij als thuisploeg wel de beste kansen hadden en die met de regelmaat van de klok ook verzilverden. Zelf zie ik het als een volwassen overwinning die me vertrouwen schenkt voor de toekomst”, aldus Arne Naessens.

Februari kondigt zich heel zwaar aan voor KFC Aarsele met nu een korte verplaatsing naar Ruiselede zondag. “Voor mij is Ruiselede één van de beste ploegen in de reeks. Het pakt wekelijks weer met een stevige organisatie uit en dat merk je aan hun resultaten. Ze zijn één van de minst gepasseerde defensies en daar bovenop beschikken ze met Maarten Cools over een goudhaantje die met zijn ogen dicht doelpunten kan maken en voor elke defensie een gesel is. Ik ken dus wel hun sterktes, maar omgekeerd is dit ook het geval. Laat ons zeggen dat beide ploegen geen geheimen meer hebben voor elkaar en dat zal zondag op het veld ook te zien zijn.” En daarna is er nog het drieluik Hulste, Heestert en Jong Vijve. “Het is duidelijk dat we in februari kleur moeten bekennen. We staan momenteel mooi vijfde, na die matchen zullen we weten alsnog ons beoogde doel van een eindronde te kunnen halen. Verzachtende omstandigheden zijn er niet, dus is het aan de spelersgroep om nu wekelijks te tonen wat ze waard zijn”, aldus Naessens.

Jong talent

En ondertussen is de sportieve cel ook volop bezig met zijn werk? “Bedoeling was om de groep zoveel mogelijk bijeen te houden, maar toch zijn er enkele jongens die hun kans hogerop wagen, anderen die stoppen met voetballen. Daardoor moeten we nog uitkijken naar vers bloed. Onze betrachting is om een goeie mix te maken van ervaring met jong talent”, besluit de 39-jarige Doomkerkenaar, die zelf op post blijft als T1 bij KFC Aarsele. (SBR)

Zondag 9 februari om 14.30 uur: GL Ruiselede – KFC Aarsele.