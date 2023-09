Kevin Dequecker scoort na bijna vier jaar inactiviteit: “Ik had niet gedacht dat ik ooit nog zou voetballen. Alles is nu mooi meegenomen”

In oktober 2019 speelde Kevin Dequecker zijn laatste match met het eerste elftal van GS Voormezele. Bijna vier jaar en veel blessureleed later vierde hij zijn wederoptreden bij Sassport Boezinge B met een goal tegen KVKO B.

Kevin Dequecker (31) begon eind 2019 te sukkelen met pubalgie in de lies. “Ik ging eerst naar de kinesist, maar het probleem bleef aanslepen en toen ik naar het ziekenhuis wilde, brak corona uit”, vertelt Kevin. “Zo werd de afspraak nog wat uitgesteld en uiteindelijk kwam ik bij een specialist terecht die cortisone voorschreef. Ook dat hielp niet en toen wachtte ik even af. Ook bij andere specialisten was er geen beterschap en ik gaf het een beetje op. Zowel fysiek als mentaal was het een lastige periode. Uiteindelijk schoof ik het voetbal opzij en koos ik ervoor om te gaan flexijobben in het weekend.”

Operatie

“Tijdens mijn dagelijkse postronde in Dikkebus kwam ik op een gegeven moment Olivier Jaecques tegen. Hij had destijds hetzelfde probleem gehad en raadde me twee specialisten van AZ Delta aan, en een operatie. In januari van dit jaar ging ik onder het mes. Ik ga nog altijd naar de kine en voel het soms nog, maar het verergert niet meer, zoals dat vroeger wel het geval was. Uiteindelijk zag ik licht aan het einde van een hele lange tunnel en kon ik de trainingen hervatten. En na een match met de reserven mocht ik vorig weekend mijn rentree bij de eerste ploeg vieren. Eerlijk, ik had niet gedacht dat ik ooit nog zou voetballen. Ik was aangenaam verrast toen ik mijn naam zag staan bij de vijftien, ik mocht zelfs in de basis starten en speelde uiteindelijk zestig minuten.”

Het werd zaterdag een sprookje voor Kevin Dequecker, want bij zijn comeback scoorde hij meteen voor de ploeg uit vierde provinciale D. “We kwamen tegen een jong en fris KVKO B 0-2 achter, maar konden dankzij een tactische wijziging van onze coach de scheve situatie nog rechttrekken. Ik scoorde de derde treffer. We spelen met vaste nummers en ik koos voor rugnummer 2, een verwijzing naar de geboortedag van mijn zoon Memphis. Hij is geboren op 2 oktober”, aldus de Vlamertingenaar. “Of ik de volgende wedstrijd weer wil starten? Alles is vanaf nu mooi meegenomen. Zolang ik maar blessurevrij blijf.” (API)

Zondag 1 oktober om 15 uur: Sparta Kruiseke – Sassport Boezinge B.