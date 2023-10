Keano Dedrie is benjamin van SCT Menen: “Goede leerschool”

SCT Menen (4de provinciale D) is duidelijk het winnen verleerd. Vorige zondag hoopte Sporting aan huis tegen het voorlaatste gerangschikte FC Poperinge B zijn tweede seizoenszege binnen te halen. Het bleek ijdele hoop. Ondanks een goede eerste helft en een 1-0 voorsprong bij de rust, moesten de jongens van T1 Tim Debrouwer met een 1-1 gelijkspel genoegen nemen. “Komende zaterdag op Vlamertinge B is het van moeten”, maakt Keano Dedrie een vuist.

SCT Menen kiest voor de jeugd. Keano Dedrie is er nog altijd maar zeventien, maar is zich stilaan aan het opwerken tot een vaste waarde. “Bij Toekomst Menen ben ik begonnen”, doet Keano zijn verhaal. “Ik heb daar nog training gekregen van mij pa, die er toen als jeugdtrainer aan de slag was. Na de fusie met Sporting ben ik samen met mijn vader overgekomen. Voor mijn ontwikkeling als voetballer is het een zegen dat ik als jonge snaak met de eerste ploeg mag opdraven. Vierde provinciale is een uitstekende leerschool waar ik zonder druk op de schouders stappen kan zetten. Alleen jammer dat we onder de verwachtingen blijven. Tegen Poperinge moeten we altijd winnen. We speelden een goede eerste helft, kregen met een 1-0 voorsprong aan de rust te weinig loon naar werken. Maar na de pauze kwam er zand tussen ons radarwerk. In het slot slikten we alsnog een tegentreffer en die kwam hard aan. Komende zaterdag op Vlamertinge B wordt het tijd dat we uit onze krammen schieten.”

Sporting Anderlecht

Naast voetbal bij SCT Menen is Keano vooral supporter van Sporting Anderlecht. “Van op afstand”, voegt de jonge Menenaar eraan toe. “Omdat we tijdens het weekend zelf aan de bak moeten, ben ik niet vaak in de gelegenheid om mijn favoriete ploeg aan het werk te zien. Mijn favoriete speler? Ik heb veel bewondering voor Yari Verschaeren. Met zijn techniek en werkkracht is hij mijn voorbeeld”, besluit Keano. (AV)

Zaterdag 21 oktober om 18.45 uur: SK Vlamertinge B-SCT Menen.