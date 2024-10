Kas Devriendt van Sint-Joris Sportief (4D): “Ons uiterste best doen om niet onderaan te eindigen”

De tijd ligt ver achter ons maar ooit was Sint-Joris Sportief een subtopper in tweede provinciale. Bezoekers kwamen met geknepen billen naar het Galgeveld waar de hevige lokale aanhang in hun nek ademde. Yvan Bellaert was vele competities trainer, Urbain Vanhaecke was de afgevaardigde.

Nu zijn de sympathieke voetballers uit Sint-Joris verhuisd naar een schitterend complex: Overleie. Ze moeten strijden om te overleven. Als we ons oor te luisteren leggen bij Kas Devriendt zal dat zeker lukken. “Als flankverdediger scoorde ik in Zerkegem twee goals. Dat gebeurt maar eens in een voetballeven van een verdediger zeker?”

“Nochtans heeft mijn carrière lange tijd aan een zijden draadje gehangen. Ettelijke seizoenen stopte ik volledig met voetballen om me toe te leggen op mijn universitaire studies als kinesist. In Beernem startte ik een praktijk, werd papa van een schat van een dochter en kan me uitleven in het provinciale voetbal, zij het op bescheiden niveau.”

Tijd verdelen

“Mijn tijd tracht ik zo optimaal mogelijk te verdelen tussen mijn gezin, de kinezaak en het voetbal. Dat ik alsnog met de vrienden mag aantreden bij het vlaggenschip dank ik aan een heel menselijke coach. Tony Termote toont er begrip voor als ik een oefensessie oversla. Hij begrijpt maar al te goed hoeveel mijn broodwinning van mij eist. Anderzijds kom ik tot rust als ik in Overleie aankom.”

“Ik ben opgeleid op het oubollige Galgeveld, verhuisde een paar seizoenen naar het nabijgelegen Oostveld, en in 2000 keerde ik terug naar het subliem nieuw complex. T2 Nico Lootens is hier een meubelstuk: hij trainde mij ook al toen ik bij de jeugdrangen mijn passie botvierde. Met broer Broos en Maxime Blondeel bijvoorbeeld doorliep ik de jeugdrangen. Maarten Demilde is twee jaar ouder.”

“Hij stopte met voetballen maar keerde enkele weken geleden terug om de vrienden plezier te doen. Het bestuur wijzigde drastisch. De nieuwe voorzitter Birger Van Quathem is blijkbaar een figuur met ontelbare handen. Hij verzet bergen werk. We zullen ons uiterste best doen om niet in de onderste regionen te eindigden. Als ik zie hoeveel spelers, supporters en medewerkers zich nog inzetten voor onze voetbalploeg dan ben ik overtuigd dat we zullen overleven.”

(JPV)