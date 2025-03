Kampioen KSK Wenduine (4D) nog steeds ongeslagen dit seizoen: “Een sublieme groep, die zal blijven geschiedenis schrijven”

Op bezoek bij nummer twee KFC Damme kroonde de kustformatie zich tot kampioen. De jongens van coach Gino Moyaert tellen tien punten meer dan KFC Damme en twintig meer dan nummer drie KFC Lissewege.

Het sprookje begon met de komst van Wim Lampo, een voormalige topvoetballer in de provinciale reeksen, die zijn carrière begon en eindigde in Wenduine. Hij verwoordde het kort en krachtig. “De doelstelling was ons tot kampioen kronen. Dat is altijd makkelijk gezegd, maar hoe deze groep het voor mekaar gespeeld heeft: chapeau. De beste aanval, de beste verdediging, geen enkele keer verloren tot nu toe en dan nog eens winnen op het veld van de rechtstreekse concurrent. Proficiat aan spelers, trainers, bestuur, vrijwilligers, supporters en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.”

Dieter Maenhout nam de spanning weg toen hij kort na het uur de score openden in Damme. Met ingang van het slotkwartier lukte ook Quintin Lambert een goaltje. Na het laatste fluitsignaal begonnen de festiviteiten. De euforie ging door op de markt van Blankenberge, in het café van de sponsor. Dieter Maenhout reageerde natuurlijk uitbundig. “Een voetballer wordt meestal maar één keer kampioen. Ik werd opgeleid bij Heist en Cercle Brugge. Bij de kustploeg debuteerde ik op mijn zestiende in de eerste ploeg. Na een tussenstop in Blankenberge keerde ik voor zeven competities terug naar Heist. Drie jaar Lissewege volgden. En ja, dit kampioenschap koos ik voor Wenduine, in vierde provinciale, omdat ik meteen merkte dat de ambities gigantisch waren. We kunnen allemaal een stukje voetballen, maar coach Gino Moyaert kneedde toch een sterke groep met heel wat potentieel. Dit is een glansprestatie van een sublieme groep. We zullen nu volop geconcentreerd het kampioenschap uitspelen. Er wachten ons nu twee thuismatchen, eerst tegen Bredene B, dan tegen Steenbrugge. We willen nog eens onze grandioze supporters verwennen. Dan gaat de riem er even af en vervolgens maken we ons op voor onze rentree in de hogere reeks. We zullen blijven geschiedenis schrijven.” (JPV)