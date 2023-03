Johnny De Gruyter wordt T1 van KFC Poperinge B: “Ik wil jonge spelers beter maken”

Het bestuur van KFC Poperinge blijft in eigen rangen zoeken om voor volgend seizoen de trainersfuncties van de fanionploegen in te vullen. Na de aanstelling van Glen Saeremans als T1 van het A-team werd Johnny De Gruyter (58) voorgesteld als coach van Jong KFC.

De rasechte Poperingenaar is een echte clubman, die in het verleden al verschillende jeugdploegen onder zijn hoede had. “Als ik ooit eens een fanionploeg wil coachen, is het gezien mijn leeftijd, nu of nooit. Ik kan me volledig vinden in de visie van het clubbestuur om bij Jong KFC de meest talentvolle jongeren voor te bereiden op de stap naar het eerste elftal. Eigenlijk blijf ik nog steeds een soort jeugdtrainer die spelers begeleidt en beter moet maken.”

Johnny De Gruyter beseft maar al te goed dat het grote schoenen zijn om te vullen als je Glen Saeremans moet opvolgen. “Glen heeft iets moois neergezet en ik zal zijn werk met plezier verderzetten. Enkele spelers zullen wellicht vertrekken of doorstromen, maar de vrijgekomen plaatsen worden opgevuld met jongens die nu bij de U17 spelen.” (PDC)