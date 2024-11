Johnny Bleyaert (KFC Damme – 4D) hoopt op promotie

KFC Damme promoveerde vorig kampioenschap niet via de nacompetitie omdat het geheel moest optornen tegen een B-ploeg waarin ettelijke A-spelers aantraden. Johnny Bleyaert gaf het aan maar trok met hernieuwde energie opnieuw van start in de laagste reeks.

KFC Damme blijft groeien en bloeien met Vincent Goemaere, in een vorig leven voorzitter in eerste nationale. De trainers Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut misstonden allerminst in eerste provinciale. Johnny Bleyaert evalueert: “Structuur en terreinen zijn voorbeeldig en de nationale reeksen waardig. De accommodaties zijn aan renoveren toe, dat weet iedereen. We zijn ermee bezig. Op de site Sijsele hebben we slechts twee kleedkamers. En ons vlaggenschip treedt aan in vierde provinciale. Wie die reeks wil vermijden, moet zorgen er niet in verzeild te geraken. Eruit kruipen wordt steeds moeilijker. Ga maar eens na hoeveel B-ploegen er stijgen. We staan tweede geklasseerd maar de kalender geeft een totaal vertekend beeld. We maken ons nu op voor de topper thuis tegen Lissewege maar speelden geen competitie meer sinds 19 november. Probeer zo maar eens de conditie te onderhouden.”

Veilige cocon

“Zowel Koen Thiebaut als ikzelf werken nu in vierde provinciale. Dat was onze keuze, dus moeten we ons optimaal inzetten. Dat betekent jongeren laten doorstromen, resultaten boeken en proberen te promoveren. Wenduine is weg, die kustformatie zal niemand meer bijbenen volgens mij. In eerste instantie hoop ik de huidige kern te behouden want er liggen kapers op de kust. Aan mijn jongens zeg ik steeds dat ze niet moeten verleggen voor pakweg één reeks hoger. Krijgen ze de kans om in eerste provinciale aan te treden, dan hou ik ze niet tegen. Zo niet, zitten ze beter bij ons, in hun veilige cocon. Jeugdtrainers zijn moeilijk te vinden, en toch lukt ons dat aardig”, zegt hij.

“Na de komst van Lissewege trekken we naar Sint-Joris. Tegen Bredene B sluiten we kalenderjaar 2024 af. Dan gaat de riem even losser”, besluit Bleyaert. (JPV)

Zondag 1 december om 15 uur: KFC Damme – KFC Lissewege.