Joeri Degrande (SCT Menen) is klaar voor de reguliere competitie: “Vanaf de eerste minuut de beuk erin”

Het nieuwe SCT Menen, met overwegend eigen kweek, stoomt zich onder leiding van T1 Joeri Degrande klaar om aan de reguliere competitie te beginnen. Op zondag 4 september begint Sporting eraan met een thuismatch tegen FC Passendale. “Een overwinning zou welgekomen zijn”, hoopt Joeri Degrande.

T1 Joeri Degrande is er vroeg aan begonnen. Eind juni blies hij verzamelen. De Menense trainer besefte toen dat hij voor een grote uitdaging stond. “Het is niet de bedoeling om helemaal achteraan te bengelen”, hield hij het toen bescheiden. Na enkele hoopgevende prestaties legt Joeri de lat ondertussen hoger. “Bovenaan de rechterkolom moet kunnen”, ziet hij het best zitten. “In de oefenmatchen lieten mijn jongens een goede indruk na. Onze eerste zege, 3-4 tegen Ichtegem, deed deugd en werd gevierd alsof we kampioen waren. Goed, we hebben ook al eens verloren. Maar de schwung zit er toch duidelijk in. Dat we veel goals slikken? Zolang we er één meer maken dan de tegenstander is er niks aan de hand. Ik kies voor een offensieve aanpak. Uitgaan van onze eigen kwaliteiten, dat is mijn motto. Dan moet je de risico’s erbij nemen. Uiteraard zijn goede resultaten belangrijk. Daar kun je telkens op verder bouwen. Maar dat is het mooie aan voetbal, na een nederlaag krijg je de week daarop een herkansing.”

Juiste mentaliteit

“Dit seizoen moet er niks en mag alles. In de eerste plaats moeten mijn jonge gasten zich op het veld amuseren en vooral ervaring opdoen. Tenslotte zal ik met voorsprong over de jongste ploeg van de reeks beschikken. Die jongeren krijgen dit seizoen zonder druk op de schouders een unieke kans om hun talenten te demonstreren. Met de juiste mentaliteit en uitstekende vibe kunnen we vriend en tegenstander verrassen. In de voorbereiding kreeg iedereen speelkansen. Stilaan maar zeker groeien we naar onze typeploeg toe. Momenteel beschik ik over een brede kern. Maar ik zal iedereen nodig hebben. Tenslotte duurt de competitie 30 speeldagen. Wie bij de start naast de boot valt, hoeft niet meteen het hoofd te laten hangen. Met 15 spelers kan je geen seizoen volmaken.” Op zondag 4 september maakt SCT Menen zijn vernieuwd ingangsexamen op eigen veld tegen FC Passendale. “Ik ben afkomstig van Staden. De keuken bij Passendale is mij voldoende bekend. Ook zij doen het met een jonge ploeg. Maar ik ben vooral met mijn eigen ploeg bezig. Hopelijk kunnen we op de eerste speeldag rekenen op de steun van een grote schare supporters. We gaan er alleszins vanaf de eerste minuut de beuk ingooien”, besluit Joeri Degrande. De aanwinsten van de ploeg: Allard Axel (Heule), Mathisse Dendoncker (Geluwe), Enrique Meeuw (Geluveld ), Mathis Forger, Emiel Galle en Bjorn Callemeyn (Kruiseke), Alexandre Ramos Da Fonseca (Roubaix Sport et Culture, Frankrijk), Zola Bob Melinga (Meulebeke), Briek Vanderbrugge (SK Roeselare-Daisel B), Mousa Onah (Vlamertinge), Ali Leulmi (ES Mouvaux Frankrijk), Kaleb Hundura, Houssein Miyiyanga, Rémy Dauthuile en Tornik Olkiashvili (vrije spelers). (AV)