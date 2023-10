Jens Claerhout voelt zich goed bij Rekkem Sport

Bij Rekkem Sport (4de provinciale D) maakt Jens Claerhout zich verdienstelijk als rechterhand van T1 Stijn Camelbeke. Maar de uitgeweken Lauwenaar, momenteel woonachtig in Menen, ontfermt zich ook over de groen-witte beloften. “Ik ben hier al meer dan tien jaar aan de slag, hier kan ik mijn ei kwijt”, lacht Jens Claerhout.

Voetbal is de rode draad door het leven van Jens Claerhout. Bij WS Lauwe versleet hij zijn eerste voetbalschoenen. Hij was ook ooit als speler bij RC Lauwe aan de slag. “Tot knieproblemen me dwongen om er een punt achter te zetten”, vertelt de 37-jarige Rekkemse T2. “Toen Jan Lafaut, ex-trainer van Rekkem Sport, me vroeg om een handje toe te steken, moest hij niet lang aandringen. Ook met Gino Tack heb ik bij RC Lauwe nog samengewerkt. Ondertussen ben ik al meer dan tien jaar aan de slag bij Rekkem. En ik doe het nog altijd even graag. Samen met T1 Stijn Camelbeke, waarmee ik een uitstekende verstandhouding heb, nemen we tijdens de week de kern van de eerste ploeg onder handen. De beloften, die ik ook tijdens het weekend begeleid, neem ik dan voor mijn rekening.” Na het afhaken van ex-voorzitter en duivel-doet-al Eddy Christiaens moest Rekkem Sport even herbronnen. “Ondertussen werd er een nieuwe structuur op poten gezet waarop we kunnen verderbouwen”, weet Jens Claerhout. “Je kan het momenteel nog niet van de uitslagen aflezen, maar we zijn goed bezig. We doen het vooral met jongens van eigen bodem. Enkele jeugdspelers zoals Alexander Verbeke en Leo Verquin zijn zich aan het profileren. En dat zien we graag. Naast een eerste ploeg en reserves kan Rekkem sport ook nog pronken met een zevental jeugdploegen. Toch een prestatie voor zo’n kleine gemeente.”

Goede sfeer

“Wat de eerste ploeg betreft, momenteel wordt de nadruk gelegd op een goede sfeer. In de toekomst hopen we op sportief vlak de lat hoger te leggen. Maar er zit geen druk op de ketel. Zoveel is duidelijk. Of ik zelf ambitie heb om ooit hoofdtrainer te worden? Dat is momenteel niet aan de orde. In mijn huidige functie kom ik best aan mijn trekken. Bij Rekkem Sport krijg ik respect en waardering. Dat is me veel waard”, besluit Jens Claerhout. (AV)

Zondag 22 oktober om 15 uur: FC Westouter-Rekkem Sport.