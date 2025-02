Jelle Doeven debuteerde bij KFC Lissewege (4D)

De beslissing van KFC Lissewege om een doorstart te nemen in vierde provinciale bleek succesvol. De talentrijke vertrekkers, meestal naar Wenduine, werden vervangen door jong talent en het geheel is volop in de strijd voor de nacompetitie.

Achter ’t Vaartje startte Ginger Ydens als titularis tussen de palen. Toen hij voor ettelijke weken op reis vertrok naar Afrika besloot T1 Jenko Borrizee te roteren met zijn doelmannen. De jeugdige sluitstukken Ian Eyland en Jelle Doeven mochten hun kunnen bewijzen en stelden niet teleur. Zo trad laatstgenoemde aan thuis tegen leider Wenduine op 19 januari. “Dat was natuurlijk heel andere koek in vergelijking met de jeugdploegen waar ik tot vorig seizoen actief was. Toch denk ik niet dat onderuit ben gegaan. Tegen Zerkegem B was het opnieuw de beurt aan Ginger Ydens, die terug in het land is. Wat de coach zal beslissen voor de resterende matchen weet ik nu nog niet. Ik blijf positief op training en werk collegiaal samen met de andere keepers, zo zit ik in elkaar.”

Tweede doelman

“Hoe ik bij Lissewege ben terecht gekomen? Na opleiding te hebben genoten in Jabbeke en Oostkamp bood ik me aan bij Daring Brugge. Van de U17 groeide ik door naar de beloften en mocht meetrainen met de eerste ploeg. Ik zou in aanmerking komen voor tweede doelman maar daarvan heb ik weinig gemerkt. Het vergemakkelijkte mijn keuze om andere lucht op te snuiven. Ik mocht op gesprek bij Jenko Borrizee en we voelden beiden dat het klikte. Met Ginger Ydens voor mij weet ik geduldig te moeten blijven. Toch heb ik bijgetekend omdat ik rotsvast geloof in het project. Als een ploeg, die een doorstart neemt in de laagste reeks, op tien matchen van het einde op de derde stek staat, wordt toch serieus werk geleverd? De eindronde schrikt niemand af. Wenduine en Damme zullen onder elkaar uitmaken wie de titel verovert. Met betrekking tot de nacompetitie staan we er echt rooskleurig voor.” (JPV)

Zondag 9 februari om 15 uur: E. Brugge – KFC Lissewege.