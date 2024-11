Hans Decock is 25 jaar bestuurslid bij Groene Leeuwen Ruiselede (4E): “Mijn vrije tijd staat volledig in het teken van onze club”

Bij vierdeprovincialer Groene Leeuwen Duivels zit Hans Decock nu al 25 jaar in het bestuur. Hij denkt zeker nog niet aan ophouden, meer zelfs: als hij over twee jaar met pensioen gaat, zal hij nog meer tijd kunnen vrij maken voor zijn vele functies binnen de club.

“Eigenlijk ben ik hier nu 25 jaar geleden door mijn toenmalige vrouw in de werking geraakt. Zij werd trainster van een jeugdploeg, als wederhelft volgde ik haar spoor als afgevaardigde. Maar na enkele maanden geraakte ze zwanger en werden de rollen omgedraaid. Tevens raakte ik in het jeugdbestuur verzeild als jeugdsecretaris. Na een viertal jaar had ik er eventjes genoeg van en wilde ook wel eens op zaterdag tussen de papa’s staan tijdens de matchen, maar net op dat moment was er een trainerstekort bij een andere jeugdploeg. En dan weet je wel bij wie ze terug terecht kwamen hé”, lacht Hans.

“Sindsdien ben ik al altijd van één of andere jeugdploeg trainer geweest, maar vanaf 2015 kwamen daar nog andere (belangrijke) functies bij. Het jeugdbestuur nam immers het hoofdbestuur over, dit onder hetzelfde stamnummer. De eerste ploeg draaide heel goed op dat moment en speelde kampioen waardoor we plots in derde provinciale stonden, zonder het goed en wel te beseffen.”

Meerdere taken

“Gedurende acht jaar was ik ook voorzitter van de Groene Leeuwen, tot Severine Wyckstandt vorig jaar overnam. Mijn taken zijn er daardoor niet minder om geworden. Bijna dagelijks ben ik op de club, want naast ploegafgevaardigde eerste ploeg ben ik ook jeugdscheidsrechter bij Ruiselede, verzorg mede de uitbating van de kantine en daar bovenop ben ik ook penningmeester. Mijn vrije tijd staat dus volledig in het teken van onze club.”

Slechts enkele dagen per jaar is Hans niet op de club te zien. “Iedereen die me kent, weet dat ik ook een groot koersliefhebber ben, een livespotter eigenlijk. Wielerwedstrijden als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen wil ik voor geen geld ter wereld missen en ook de Tour boeit me wel. Alle overige dagen staan in het teken van het voetbal hier in Ruiselede”, zegt Hans.

“Velen denken doordat ik veel in training rondloop dat ik leerkracht lichamelijke opvoeding ben, maar in mijn beroepsleven ben ik leerkracht economie in de Handelsschool in Brugge. Over twee jaar kan ik met pensioen waardoor ik mij nog meer zal kunnen inzetten voor de Groene Duivels. Het zal veel gemakkelijker werken zijn. Ze zijn mij hier dus zeker nog niet kwijt.”

“We merken dat er de laatste tijd veel wijken bijkomen in Ruiselede en de dichte omgeving. Dat zorgt ervoor dat er een grotere instroom is van jeugdspelers en ook meer kwaliteit huist. Tot dit jaar was er een grote leemte qua ploegen tussen de U13 en U21, maar zoals de plannen er nu uitzien, zullen we vanaf volgend jaar weer een volledige jeugdwerking hebben, van de allerkleinsten tot en met de eerste ploeg. Hopelijk kunnen we ook alle kwalitatieve spelers aan boord houden richting eerste ploeg.”

Eindronde halen

Wat de eerste ploeg betreft, bekijkt Hans alles seizoen per seizoen. “Voor deze campagne bijvoorbeeld hebben we een uitgesproken ambitie om in de eindronde te geraken. Daarvoor is nog een lange weg af te leggen, maar het ziet er niet slecht uit. Het mag natuurlijk ook de titel zijn, maar vooral Hulste lijkt een kaper op de kust. Om via de eindronde te promoveren, zal het niet simpel zijn. Er zijn immers vijf reeksen van vier eindrondeploegen en van die twintig ploegen mogen er voorlopig maar drie promoveren, als er niks speciaals gebeurt in de hogere reeksen. Er wachten ons dus nog spannende weken en maanden”, besluit de Ruiseledenaar. (SBR)