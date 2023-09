Halim Zouber (coach KV Koksijde-Oostduinkerke B – 4D): “Ik hoop op een plaats in de linkerkolom”

Het wordt een beetje verwarrend voor de supporters van KV Koksijde-Oostduinkerke nu de club twee ploegen in vierde provinciale telt. Voor Halim Zouber (45), coach van het B-team, is de situatie nochtans vrij duidelijk, want zijn ploeg is de kweekvijver voor de A-ploeg.

“Het is mijn taak om jonge spelers te motiveren om het beste van zichzelf te geven zodat ze op termijn kunnen doorstromen naar de ploeg van mijn collega Marc Dawyndt”, opent Halim. “De beslissing om een tweede team in vierde provinciale tussen de lijnen te brengen was noodzakelijk, want de groep was te groot en er waren te veel spelers die niet aan de bak kwamen. Voor de beloftenploeg en het B-team beschik nog steeds over 28 spelers. In het tussenseizoen hebben we grondig bestudeerd wie voor welke ploeg in aanmerking kwam, maar na een vijftal wedstrijden zullen we onze keuze evalueren. Het is een luxe om over zo’n grote spelersgroep te beschikken.”

De ambities van beide ploegen zijn vrij duidelijk en dat bevestigt Halim Zouber volmondig. “We moeten niet flauw doen en in de rol van de underdog kruipen wat de doelstelling van het A-team betreft. Het wordt tijd om een stapje hogerop te zetten. Wat mijn ploeg betreft, ben ik ook ambitieus. Ik hoop op een plaats in de linkerkolom, maar ik doe geen boute uitspraken in dat verband. Na enkele wedstrijden zal ik pas weten hoe hoog ik de lat mag leggen voor mijn groep. Er spelen immers nogal wat ploegen in de reeks die mij niet echt bekend zijn. Dat is echter geen probleem, want in de voorbereiding van een wedstrijd hou ik enkel rekening met de sterkte en de kwaliteiten van mijn eigen team en niet met de tegenstrever.”

Verre verplaatsingen

Op de vraag of hij de vele verre verplaatsingen en het gemis aan derby’s niet vervelend vindt, antwoordt de coach van KVKO B nogal laconiek. “Of ik dat nu ambetant vind of niet, maakt niet veel uit. Ik kan daar toch niets aan veranderen. We zullen er elke wedstrijd voluit voor gaan en we zien wel waar we uitkomen. Liefst zo hoog mogelijk in de rangschikking”, glimlacht Halim. (PDC)