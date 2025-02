Guillaume Vanhollebeke trof al elf keer raak voor KFC Damme (4D)

De klassering toont het overduidelijk aan: nog slechts één ploeg kan het kustformatie Wenduine moeilijk maken in de titelstrijd: KFC Damme. De jongens van het trainersduo Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut hebben evenwel vier punten in te halen. Nummer vier Lissewege volgt op negen eenheden van de fusieploeg.

Terwijl Wenduine nieuwkomer Zerkegem B met 3-0 aftroefde, geraakte de fusieploeg net met de hakken over de sloot op bezoek bij Steenbrugge. Guillaume Vanhollebeke analyseert. “Bij Damme heb ik mijn neus voor doelpunten teruggevonden. Bij mijn vorige club Zerkegem bleef ik lang buiten strijd wegens een vervelende blessure. Vrienden loodsten me naar Damme, ik amuseer me. Al in december vorig kalenderjaar tekende ik bij. Nochtans zijn de plaatsjes duur in het eerste elftal en naar volgend kampioenschap toe komt er serieus wat versterking bij. Het is dan aan mij om te tonen dat ik mijn stek waard ben. Binnenkort stap ik op tram drie, maar ik ben nog niet versleten.”

Geen pluimen laten

“Alles is hier bij Damme hoe dan ook tot in de puntjes geregeld. Zowel de site Sijsele als de site Moerkerke liggen er vlekkeloos bij. We horen thuis in de hogere reeks, maar je moet er geraken. Het eerste duel na nieuwjaar wonnen we vlot tegen Eendracht Brugge, ik lukte de eerste treffer. Dan speelden we gelijk tegen VVC Beernem: we verloren dus twee dure punten. Begin februari, op bezoek bij rode lantaarn Heist B, wonnen we ook met 0-2. Slechts na het uur kon ik de score openen. Ik wil maar zeggen: er bestaan geen gemakkelijke opdrachten, ook niet in vierde provinciale. Onze eerstvolgende opdracht is een thuistreffen tegen KSC Blankenberge B. Die kustformatie prijkt op vier. Daarna trekken we naar de verrassend sterke nieuwkomer KSV Jabbeke B. We mogen in feite geen pluimen laten als we Wenduine nog willen verontrusten. De leider komt naar ons op zondag 16 maart. Supporters zullen gegarandeerd op post zijn. Wellicht wordt op dat moment het titeldebat in de beslissende plooi gelegd.” (JPV)

Zondag 23 februari om 15 uur: KFC Damme – KSC Blankenberge B.