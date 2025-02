GL Ruiselede (4E) klaar voor derby

GL Ruiselede liet zich vorig weekend niet verrassen bij hekkensluiter Eendracht Kuurne B en kan met vertrouwen naar de derby tegen KFC Aarsele.

“Ik had mijn ploegmaats gewaarschuwd dat we hen niet mochten onderschatten ondanks hun laatste plaats en de twee schamele punten”, blikt Jasper Callewaert (32) terug op de 1-5-zege tegen Kuurne. “Ik kwam niet bedrogen uit, want bij de rust stonden we één doelpunt in het krijt. Erna zijn we erop en erover gegaan, want een nederlaag in deze confrontatie konden we ons niet veroorloven. Daardoor blijven we nu als vierde gerangschikt en zijn we klaar voor de confrontatie van zondag thuis tegen Aarsele.”

“De buren staan niet voor niks in de top vijf. Uit de heenwedstrijd herinner ik me nog dat ze heel efficiënt waren, dan toch in de eerste helft, en dat ze zijn blijven gaan voor de overwinning. Dat was natuurlijk ook bij ons het geval, vandaar dat het publiek toen een aangename pot voetbal zag.”

Top vijf

“Ook nu verwacht ik weer een heel spannende match, waarbij beiden vol voor de overwinning zullen gaan. Zowel Aarsele als wij hebben er baat bij om te winnen om in de top vijf te blijven. Ja, ook wij willen immers straks de eindronde afwerken.”

“Ik blijf in de toekomst bij Ruiselede, maar vanaf volgend seizoen op een lager niveau, bij de reserven. Als de hoofdcoach mij nog nodig heeft op zondag wil ik wel eens depanneren, maar vanaf volgend seizoen krijgt mijn familie alle voorrang”, zegt deze trouwe clubspeler. “Ik heb inderdaad nog nooit een andere ploeg gehad. Op mijn achtste ben ik als duiveltje begonnen en 24 jaar later sta ik in de eerste ploeg. Ik ben trouwens niet de enige die doorgestroomd is uit de eigen jeugd. In deze kern zijn ook Wout Lemey, Dries Debacker, Jasper Claeys en Lothar en Par Van der Meersch in dat geval”, besluit de leerkracht. (SBR)

Zondag 9 februari 14.30 uur: GL Ruiselede – KFC Aarsele.