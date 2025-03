Gino Braems, bijna 39 en nog steeds voetballer: “Doorgaan tot ik op tram vier zit”

T1 Jenko Borrizee is vol lof over zijn verlengstuk op het veld. Gino Braems is op en top ervaren, verzorgt zijn lichaam en fysiek moet hij voor niemand onderdoen. “Als sportman moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan. Zelf doe ik er nog een jaartje bij, tot ik op tram 4 zit.”

Op 19 maart aanstaande wordt hij 39 jaar jong. Aan stoppen denkt de defensieve kracht niet. “Voor mij begon alles bij VG Oostende. Daarna trok ik richting SK Eernegem en KV Oostende. Als prille twintiger koos ik voor KWS Oudenburg. Na een jaar verblijf vertoonde ik vijf competities mijn voetbalkunsten in Zandvoorde en vervolgens zes bij De Haan. Dit is nu mijn vijfde kampioenschap achter ’t Vaartje. Jenko Borrizee is een coach naar mijn hart, voor hem is clubliefde geen ijdel begrip. Ik kwam aan in Lissewege tijdens het coronajaar. Het daaropvolgende seizoen werden ettelijke kleppers van Heist binnengehaald en we promoveerden naar tweede provinciale via de nacompetitie. We draaiden probleemloos mee. Op het einde van de vorige editie had ik me voorgenomen te stoppen uit schrik voor het jaar te veel op dat niveau. Toen werd onze vereniging getroffen door een blikseminslag zeg maar: quasi al onze smaakmakers vertrokken.”

Hoogst mogelijke

“Onder leiding van een vernieuwde bestuursploeg, met Bjorn Bossuyt als voortrekker, werd besloten om een doorstart te nemen in vierde provinciale, met overwegend jeugdige elementen. Zelf keerde ik terug op mijn beslissing en besloot door te gaan in die lagere afdeling. Jenko Borrizee twijfelde heel lang, kreeg alternatieve aanbiedingen maar opteerde toch om aan het sportieve roer te blijven. Zijn T2 Ludo De Schepper verlengde eveneens zijn verblijf. Ze vormen een puik duo, zowel bij de matchen van de eerste ploeg als bij de beloften. We startten het kampioenschap zonder grootste verwachtingen maar prijken, met het ingaan van de laatste rechte lijn, op positie vier. Nacompetitie kan ons nog moeilijk ontsnappen. De kustformaties Fusion Oostende, op verplaatsing, en Bredene B, in eigen vesting, zijn onze volgende confrontaties. Op 23 maart komt Damme op bezoek. We willen bewijzen dat we elke rivaal aankunnen. En neen, promotie schrikt ons niet af. Als sportman moet je altijd voor het hoogst mogelijke gaan. Zelf doe ik er nog een jaartje bij, tot ik op tram vier zit dus.”

Zondag 9 maart om 15 uur: KFC Lissewege – Fusion Oostende.