Gianni Gravina en SV Wevelgem City willen sportieve revanche pakken tegen WS Lauwe

Zaterdag staat in vierde provinciale D de kleine derby SV Wevelgem City B – WS Lauwe B op de kalender.

Op de tweede speeldag kreeg Wevelgem er een 5-0-afstraffing te verwerken. “Die nederlaag ligt nog zwaar op onze maag, we zinnen op sportieve revanche”, maakt de Wevelgemse T1 Gianni Gravina een vuist. In aanloop naar het burenduel maakten beide ploegen reclame voor eigen winkel. Wevelgem ging met 0-4 winnen op Reningelst, WS Lauwe versloeg Koksijde-Oostduinkerke op eigen bodem met 3-5. WS Lauwe B doet het met een tweede plaats uitstekend, Wevelgem moest zich met een voorlopige zevende plaats met iets minder tevreden stellen.

Niet kansloos

“En toch zijn we zaterdag niet kansloos”, beweert Gianni Gravina. “Ik heb het deze week mijn spelers goed ingepeperd. Als rasechte Lauwenaar hoop ik zaterdag na de match het hoge woord te mogen voeren. Ook mijn T2 Birger Vanneste heeft een verleden bij White Star en zou zaterdag graag aan de winnende kant staan. De zware 5-0-nederlaag uit de heenronde ligt nog zwaar op onze maag. Bij WS Lauwe heb ik destijds zelf gespeeld. Meestal speelde ik bij de beloften. Ik heb er een mooie tijd gehad en draag White Star nog steeds in mijn hart. Maar zaterdag wil ik als winnaar uit de strijd komen.”

Stiel leren

Gianni Gravina mag dan geen steile ambities koesteren met zijn ploeg, als trainer wil hij het in de toekomst toch maken. “Dat is inderdaad de bedoeling”, zegt de 33-jarige Wevelgemse T1. “Je moet uiteraard ook de kans krijgen om het te bewijzen. De plaatsen zijn voorlopig beperkt en duur. In de provinciale reeksen zijn het meestal dezelfde namen die aan bod komen. De jongere generatie geniet nog niet volledig het vertrouwen dat het nochtans verdient. Bij de Wevelgemse B-ploeg kan ik ondertussen zonder druk op de schouders de stiel leren. De bedoeling is om de jongens die ik in handen krijg, beter te maken.” (AVH)