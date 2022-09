Frederik Wydoodt (Sassp. Boezinge B – 4D) kijkt ex-ploeg in de ogen: “Onze sterkte is dat we één grote familiale bende zijn”

Met een zes op zes en op de openingsspeeldag winst tegen titelkandidaat Gold Star Voormezele kijkt coach Frederik ‘Epo’ Wydoodt met vertrouwen uit naar de derby tegen zijn ex-ploeg KSK Vlamertinge.

Omdat de beloftenploeg bij Sassport Boezinge geschrapt is, kan Frederik Wydoodt nu ook rekenen op enkele talentvolle jongeren die de kern van Sassport Boezinge B gevoelig hebben versterkt.

“Een heel goede beslissing van de bestuursploeg, vind ik zelf”, zegt de coach. “Bovendien hebben de youngsters zich bijzonder goed geïntegreerd in onze kern. We vormen één grote familiale bende, die ook na de match heel goed aaneen hangt. Voor mij is dat heel belangrijk en dat vormt de basis voor wat we op het veld tonen.”

Linkerkolom

“We doen nu eigenlijk verder op het elan van eind vorig seizoen, toen we zelfs nog onverhoopt de eindronde haalden. Het is niet dat we nu de ambitie uitspreken om weer de eindronde te halen, maar een plaats in de linkerkolom behoort zeker tot onze mogelijkheden.”

“In de match tegen GS Voormezele, toch een ploeg met grote ambities, merkte je bovendien dat we weer wat stappen vooruit hebben gezet. We kunnen nu een match ‘doodmaken’ als dat nodig is en op karakter de overwinning pakken. Dat doet me veel plezier als trainer, ik voel me hier bijzonder goed in mijn ‘sas’ bij Sassport Boezinge (lacht). Dit is ondertussen al mijn 24ste seizoen als coach, en ik evolueer zelf ook mee. De zotte kuren zijn er al een beetje uit (lacht).”

Zaterdagavond kijkt Sassport B de buren uit Vlamertinge in de ogen. Een altijd beladen thuismatch.

Pittige tegenstander

“We zitten in een reeks die bol staat van de mooie derby’s, maar die tegen Vlamertinge is voor onze supporters altijd wel speciaal. Ik heb gezien dat Vlamertinge ook versterkt is en er enkele beloftevolle jongeren zijn doorgeschoven. We mogen dus een pittige tegenstander verwachten. Zelf hebben wij al meermaals bewezen dat we een moeilijk te kloppen ploeg zijn. Derdeprovincialer Ledegem had in de beker strafschoppen nodig om ons te verslaan. Wij willen onze ongeslagen reeks in elk geval zo lang mogelijk aan houden”, besluit Wydoodt, die ook nog altijd de coach is van de interprovinciale U19 bij KVK Westhoek. (TVI)

Zaterdag 17 september om 18.30uur: Sassport Boezinge B – KSK Vlamertinge B.