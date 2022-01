Frederik Wydoodt (Sassp. Boezinge B – 4D): “Een mooi verhaal aan het schrijven”

De terugronde begint voor Frederik ‘Epo’ Wydoodt en Sassport Boezinge B met een verplaatsing naar leider en titelfavoriet Olympic Ledegem. Na de 19 op 24 achten de Boezingenaars zich niet kansloos.

Er was goed nieuws voor de Boezingse coach, want vrijwel de volledige kern tekende bij voor volgend seizoen.

“Het zaakje was op een avond beklonken, een teken dat we hier goed bezig zijn”, glundert Frederik ‘Epo’ Wydoodt. “Zelf heb ik ook geen seconde getwijfeld, ook volgend seizoen ben ik coach van deze ploeg. Naar accommodatie toe kan ik me geen betere omgeving wensen, en dat voel ik ook bij mijn spelers.”

“Als je ziet dat onze voorzitter mee de verplaatsing naar Houthem maakte en achteraf ook even bleef plakken weet je dat we ook als vierdeprovincialer heel erg gesteund worden.”

Linkerkolom

Met een 19 op 24 toonde Sassport Boezinge B eind vorig jaar de goede vorm te pakken te hebben. “Om nu te zeggen dat we ook op Ledegem gaan winnen, zou een brug te ver zijn”, lacht Epo. “Maar in de heenronde verloren we nipt met 1-2, dus wie weet wat er zondag mogelijk is. In de omschakeling zijn wij heel sterk, het wordt vooral belangrijk om een vroege achterstand te vermijden.”

“Met onze zevende plaats in het klassement kan ik alleen maar tevreden zijn. De linkerkolom was ons doel en dat blijkt nu ook haalbaar te zijn. Ondertussen probeer ik een aantal jonge gasten te integreren in de ploeg, zodat we ook de volgende seizoenen voldoende gewapend zijn.”

“We zijn een mooi verhaal aan het schrijven, en met de steun die ik vanuit de voltallige bestuursploeg voel kunnen we alleen maar sterker worden”, besluit ‘Epo’ Wydoodt, die ook nog coach is van de U19 bij KVK Westhoek.

(TVI)