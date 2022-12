Francis Verstraete volgt Jean-Pierre Wickaert op als hulptrainer van GS Voormezele (4D)

GSV en Jean-Pierre Wickaert zijn uit elkaar gegaan. “Niet met slaande deuren, maar we zaten niet langer op dezelfde lijn”, vertelt voorzitter Kurt Denijs. Francis Verstraete is zijn opvolger, hij wordt de nieuwe rechterhand van Gerdy Saelens.

GS Voormezele draait een goed seizoen in de bovenste regionen van het klassement van vierde provinciale D. Toch werd er een herschikking doorgevoerd in de technische staf.

Jean-Pierre Wickaert is niet langer T2 bij GS Voormezele. “De samenwerking werd stopgezet door een verschil in visie. We zaten niet langer op dezelfde lijn”, meldt voorzitter Kurt Denijs. “We willen Jean-Pierre bedanken voor zijn inzet. Met Francis Verstraete hebben we nu een opvolger. Hij is een echte clubman die het reilen en zeilen van GSV kent. Hij zal deze taak blijven combineren met het trainerschap van de B-reserven.”

Eindronde

Zondag komt FC Westouter op bezoek bij GS Voormezele. “De match start al om 13.30 uur, aangezien de WK-finale om 16 uur doorgaat. We staan momenteel vierde. Als je ziet vanwaar we komen, ben ik een tevreden voorzitter. Net als vorig jaar is eindronde de ambitie, om die ambitie waar te maken is een driepunter een must zondag.”