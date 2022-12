Francis Verstraete is de nieuwe T2 van GS Voormezele (4D): “Dit is de club van mijn hart”

Zondag zat Francis Verstraete (48) voor het eerst op de bank als T2 bij GS Voormezele. Hij volgde Jean-Pierre Wickaert op, met wie de club de samenwerking stopzette. Francis heeft al een schat aan ervaring opgebouwd als trainer en was dit seizoen al betrokken bij GS Voormezele als trainer van de B-reserven.

“Ik blijf ook bij de B-reserven actief, ik wil die jongens niet in de steek laten”, benadrukt Francis. “Nu zal het dus in combinatie zijn met het hulptrainerschap bij de eerste ploeg. Ik ben de rechterhand van Gerdy Saelens, iemand die ik al lang ken. Zijn zoon Aaron trainde ik destijds in Ieper. Ook enkele andere spelers had ik vroeger onder mijn hoede. Bovendien zag ik alle spelers al vaak aan het werk, want op dinsdag wordt er namelijk op hetzelfde moment getraind. Ik ben heel blij met deze stap, want Voormezele is de club van mijn hart. Ik ga hier niet meer weg. Een ploeg waar ik als speler en trainer heel mooie momenten heb meegemaakt. Enkele jaren geleden speelde ik nog kampioen met de U17. Helaas was er ook een donkere rand, met het overlijden van speler Jorn Bertier in 2016. Alles samen zorgt dat voor een sterke binding met de club.”

Speciale match

Francis wil met GSV de eindronde halen. “Kuurne en VKLP lijken vertrokken, maar de strijd voor plek drie waar we nu staan is nog open. De laatste twee matchen tegen Rekkem en Westouter waren we goed bij schot met 12 goals. Dat hadden we ook nodig nadat we even een dipje kenden met 1 op 12. De eerste match na de winterstop wordt een hele speciale: tegen Vlamertinge B, de club van mijn oudste zoon Dylan. We zullen weten waarover te praten tijdens de kerstvakantie”, lacht de werknemer van Puriso die in Wijtschate woont. (API)